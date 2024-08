Certificazioni FIMI 31: da thasup a Fabrizio De Andrè negli album. Doppio traguardo per Mr. Rain

Certificazioni FIMI settimana 31 2024.

Questa settimana nuova certificazione per l’ultimo disco di thasup uscito proprio nei giorni scorsi con un mixtape a nome yungest Moonstar (vedi qui).

Doppia certificazione per Mr. Rain e due nuovi dischi di platino per i brani dei Festival di Sanremo di Amadeus.

Andiamo a scoprire insieme tutte le certificazioni di questa settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Supera mezzo milione di copie/unità “Save your tears” di TheWeeknd (QUINTO DISCO DI PLATINO).

DOPPIO DISCO DI PLATINO per “Ophelia” di The Lumineers e per “We are the champions” dei Queen.

DISCO DI PLATINO a “Talking to the moon” Di Bruno Mars e “(Sittin’ On) The doc of the bay” di Otis Redding.

Oltre 50.000 copie/Unità e DISCO D’ORO per “Too sweet” di Hozier, “Ghosts again” di Depeche Mode, “Running” di 21 Savage & Metro Boomin, “Una Locura” di Ozuna, J Balvin & Chencho Corleone e per “Up & down (Don’t fall in love with me)” di Billy More.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO a Post Malone per “Hollywood’s Bleeding“. DISCO D’ORO a “Hit me hard and soft” di Billie Eilish. Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani. Continua ›