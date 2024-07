Certificazioni FIMI 30: disco d’oro per la compilation del Festival di Sanremo. Non accadeva dal 2019…

Certificazioni FIMI settimana 30 2024.

Anna, Ultimo, Ex-Otago, Alfa e Zucchero sono solo alcuni degli artisti certificati questa settiana

Andiamo a scoprire insieme tutte le certificazioni di questa settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO a Fair trade di Drake feat. Travis Scott, Mujeriego di Ryan Castro e per (Everyting i do) i do it for you di Bryan Adams.

ORO per Blue monday di New Order, West coast degli OneRepublic, Break on through (to the other side) dei The Doors, Reptilia dei The Strokes e per Santa di Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Raggiunge il DISCO D'ORO The life of Pablo di Kanye West.