Certificazioni FIMI 27: il secondo semestre parte con nuove certificazioni per Geolier, Annalisa, Renato Zero e…

Certificazioni FIMI settimana 27 2024.

Chiuso il primo semestre del 2024 arrivano le prime certificazioni del nuovo semestre, certificazioni che vedono subito Annalisa ripartire con la quarta. La cantautrice è infatti l’artista donna di maggior successo dei primi sei mesi dell’anno (vedi qui).

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Oltre 500.000 copie/unità per As it was di Harry Styles, brano che conquista il QUINTO DISCO DI PLATINO. TERZO DISCO DI PLATINO per Without me di Eminem e per Calm down di Rema.

Oltre 200.000 copie/unità, di conseguenza, DOPPIO DISCO DI PLATINO, per September di Earth, Wind & Fire e per All the small things dei Blink 182.

Raggiungono il DISCO DI PLATINO Heartless di Kanye West, Baianá di Bakermat, Shark degli Imagine Dragons e The Rhythm of the night di Corona.

DISCO D’ORO Infine per Yes, and? di Ariana Grande, Cúrame di Rauw Alejandro, Vem dancar Kuduro di Lucenzo, Sweet dreams (are made of this) di Marilyn Manson, Linger dei The Cranberries, Cradles di Sub Urban, Metamorphosis di Interworld,

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per le oltre 50.000 copie/unità a Motomami di Rosalía. Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani. Continua ›