Certificazioni FIMI 26: l’ultimo album di Geolier è disco in platino in sole tre settimane

Certificazioni FIMI settimana 26 2024.

Diversi album italiani questa settimana raggiungono nuovi traguardi, tutto in chiave rap. Da Geolier a Tedua, da Rhove a Nayt. Nel frattempo, in attesa che i tormentoni dell’estate 2024 decollino, arrivano nuove certificazioni per alcuni brani passati.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Clap your hands di Kungs.

DISCO DI PLATINO a Unwritten di Natasha Bedingfield e per She doesn’t mind di Sean Paul. Superano le 50 mila Unità e conquistano il DISCO D’ORO: Love song di Sara Bareilles, Come and get your love di Redbone e Glock in my lap di 21Savage & Metro Boomin.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Meteora dei Linkin Park Si aggiudica il DOPPIO DISCO DI PLATINO mentre Don’t smile at me di Billie Eilish è DISCO DI PLATINO. Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani. Continua ›