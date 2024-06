Certificazioni FIMI 25: Disco di platino per “Souvenir” di Emma. Fred De Palma porta Amadeus al record

Certificazioni FIMI settimana 25 2024.

Questa settimana arriva il disco d’oro per Fred De Palma. Il suo è il 26esimo brano in gara al Festival di Sanremo 2024 a conquistare una certificazione.

Tra gli altri artisti certificati ci sono Emma, Capo Plaza, Ligabue e…

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Una noche en Medellín di Crist Mj. DISCO DI PLATINO a Vampire di Olivia Rodrigo.

DISCO D’ORO ONE OF THE GIRLS di THE WEEKND, JENNIE & LILY ROSE DEPP, LEFT HAND FREE di ALT-J e LOVE YOU LIKE A LOVE SONG di SELENA GOMEZ & THE SCENE.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI