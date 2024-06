Certificazioni FIMI 24: Geolier oro in una settimana, Sfera in costante salita e Annalisa mette a segno il record personale

Certificazioni FIMI settimana 24 2024.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Supera le 300.000 copie e si aggiudica il TRIPLO DISCO DI PLATINO God’s plan di Drake. DOPPIO DISCO DI PLATINO per Hips don’t lie di Shakira feat. Wyclef Jean.

Hey Jude dei The Beatles si aggiudica il DISCO DI PLATINO così come Message in a bottle dei The Police e Tatoo di Loreen.

DISCO D’ORO A:

July di Noah Cyrus

Say yes to heaven di Lana Del Rey

End of beginning di DJO

Lovin on me di Jack Harlow

Burning heart di Survivor

Buscando money di Twenty Six & Tayson Kryss

& Satellite di Harry Styles

Bulletproof di La Roux

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

TRIPLO DISCO DI PLATINO per la colonna sonora di A star is born di Lady Gaga e Bradley Cooper.