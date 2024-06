Certificazioni FIMI 23: da Lazza a Geolier non si ferma il successo urban ma c’è spazio anche per Gabbani, Mengoni e Cremonini

Certificazioni FIMI settimana 23 2024.

Da Lazza a Geolier passando per Simba La Rue e Rkomi ma anche Emanuele Aloia, Cesare Cremonini, Francesco Gabbani e Marco Mengoni. Scopriamo tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Sono oltre 300.000 le unità che permettono a Watermelon Sugar di Harry Styles di aggiudicarsi il TRIPLO DISCO DI PLATINO.

DOPPIO PLATINO per Where is the love? dei Black Eyed Peas. DISCO DI PLATINO a Goodbye my lover di James Blunt e Party in the U.S.A di Miley Cyrus.

DISCO D’ORO a Texas Hold’em di Beyonce, Doin’ time di Lana Del Rey, You make my dreams di Daryl Hall & John Oates, Break you’re heart di Taio Cruz feat. Luda Cris, Wait for u di Future feat. Drake & Tems, Need you tonight degli INXS, Hey boy hey girl dei The Chemical Brothers e per Electric love di Børns.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI TRIPLO DISCO DI PLATINO per le oltre 150.000 copie/unità di Astroworld di Travis Scott.

DISCO D’ORO per Cloud nine di Kigo e per To pimp a butterfly di Kendrick Lamar.