Certificazioni FIMI 22: l’album di Ultimo, “Altrove”, è disco d’oro a due settimane dall’uscita

Certificazioni FIMI settimana 22 2024.

In mezzo a tante certificazioni all’insegna dalla musica rap, trap e urban, Ultimo rappresenta un bel segnale ovvero quello che c’è ancora spazio per il cantautorato di pancia. Il suo ultimo album, Altrove, raggiunge infatti il DISCO D’ORO in sole due settimane.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

TRIPLO PLATINO in era FIMI per Yellow dei Coldplay e per Yo no sé di RFVF. DOPPIO DISCO DI PLATINO a The night we met di Lord Huron e per Seven Nation Army di The White Stripes.

Platino per Houdini di Dua Lipa e per La Canción di J Balvin & Bad Bunny. ORO per Legends never die di League of Legends feat Againts the Machine, Alright di Supergrass, Tears dry on their own di Amy Winehouse e Vogue di Madonna.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI DISCO D’ORO a Massive di Drake e 4k di El Alfa, Darrel & Noriel.