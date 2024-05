Certificazioni FIMI 21: a quasi quattro mesi dalla fine di Sanremo 2024 nuove certificazioni per Mahmood, Irama e The Kolors

Certificazioni FIMI settimana 21 2024.

Sanremo 2024 sale questa settimana di altre 300.000 copie certificate portando i numeri dell’ultima edizione di Amadeus a 3.150.000 copie. Continua il grande successo del nuovo singolo di Rose Villain mentre arrivano riconoscimenti in era FIMI anche per classici dei repertori di Edoardo Vianello e Samuele Bersani.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Shake it off di Taylor Swift e Run degli OneRepublic si aggiudicano la certificazione DOPPIO DISCO DI PLATINO.

Superano le 100.000 copie/unità e si aggiudicano il DISCO DI PLATINO Time after time di Cindi Lauper e Gata only di Floymenor mentre sono ORO Lost di Frank Ocean, Oh, Pretty Woman di Roy Orbison, Pump up the Jam dei Technotronic feat. Felly, Outro (Hurry up, we’re dreaming) di M83, Earfquake di Tyler, The Creator e Boom boom Pow dei The Black Eyed Peas e Training season di Dua Lipa.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI Oltre 100.000 copie/unità e DOPPIO DISCO DI PLATINO per = di Ed Sheeran. DISCO DI PLATINO a Thank u, next di Ariana Grande e Blood Sugar sex magik dei Red Hot Chili Peppers. DISCO D’ORO a Honestly, nevermind di Drake.