Certificazioni FIMI 20: aspettando “Paradiso” tre nuove certificazioni per Tedua

Certificazioni FIMI settimana 20 2024.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI che questa settimana premiano il rap di Tedua, Capo Plaza, Paky e Silent Bob con Sick Budd.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

QUARTO DISCO DI PLATINO per “Flowers” di Miley Cyrus. Arrivano al DOPPIO DISCO DI PLATINO Si no estás di Inigo Quintero, Basket Case dei Green Day. Enjoy the silence dei Depeche Mode e per Unforgettable di French Montana feat. Swae Lee.

Superano le 100.000 copie/unità e si aggiudicano il DISCO DI PLATINO Dancing in the moonlight di Toploader, Roxanne dei The Police, Venom di Eminem e After Hours di The Weeknd.

DISCO D’ORO per:

I like the way you kiss me di Artemas

Water di Tyla

20 min di Lil Uzi Vert

Born to be alive di Patrick Hernandez

Got my mind set on you di George Harrison

About a girl dei Nirvana

These Boots are made for walkin’ di Nancy Sinatra

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI DISCO DI PLATINO a Fenix di Nicky Jam. Sono oro gli album Watch the throne di Jay-Z/Kanye West, Less is more dei Lost Frequency e Guts di Olivia Rodrigo.