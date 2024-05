Certificazioni FIMI 18: Doppio traguardo per i Pinguini Tattici Nucleari. “Due vite” di Mengoni al sesto platino.

Certificazioni FIMI settimana 18 2024.

Settimana ricca di sorprese con una doppia certificazione per i Pinguini Tattici Nucleari e per Lazza e il 25esimo del Festival di Sanremo 2024. Un record… contate che mancano solo cinque brani in gara all’appello.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO a “The real Slim Shady” di Eminem, “Snow (Hey Oh)” dei Red Hot Chili Peppers e “Sexual healing” di Marvin Gaye“.

Superano le 100.000 copie/unità e si aggiudicano il DISCO DI PLATINO “The next episode” di DR. Dre feat. Snoop Doggy & Nate Dogg, “Paint the town red” di Doja Cat, “Marianela (que pasa)” di Hugel, Merk & Kremont & Lirico En La Casa, “Kill Bill” di SZA, “Lady (hear me tonight)” di Modjo, “We’re good” di Dua Lipa, “Smalltown boy” di Bronski Beat, “Get busy” di Sean Paul e “This love” dei Maroon 5.

Passiamo al DISCO D’ORO che arriva per:

“Suddendly i see” di Kt Tuntstall

“Bamboleo” dei Gipsy King “

“ “Jealousy, Jeaolusy” di Olivia Rodrigo

“Seya” di Satyvamusica , Morad & Gims

, & “Patience” dei Guns’n’Roses

“Ambitionz az a Ridah” di 2pac

“Boyfriend” di Dove Cameron

“Fly away” di Lenny Kravitz

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI TRIPLO DISCO DI PLATINO per l’album “AM” degli Arctic Monkeys. DISCO DI PLATINO per “Ultraviolence” di Lana Del Rey e per “Stadium arcadium” dei Red Hot Chili Peppers e per “Lungs” di Florence+The Machine. DISCO D’ORO a tempo record, due settimane, per un album internazionale in Italia. Ci riesce Taylor Swift con l’ultimo disco, “The Tortured Poets Department“.