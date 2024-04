Certificazioni FIMI 16: settimana al femminile con Annalisa, Angelina Mango e Paola & Chiara

Certificazioni FIMI settimana 16 2024.

Settimana ricca di certificazioni per il mondo urban, da Tony Effe a Night Skinny, ma spazio anche al pop al femminile con Annalisa, Angelina Mango e Paola & Chiara.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per “Lovely” di Billie Eilish & Khalid. DISCO DI PLATINO per “Give it to me” di Matt Sassari, per “Made to look” di Megan Trainor, per “Late night talinkg” di Harry Styles, “Him and I” di Jay-Z e Halsey, “Centuries” di Fall out boy, “Video games” di Lana Del Rey.

Passiamo ai DISCHI D’ORO con “Hysteria” dei Muse, “Rock this party” di Bob Sinclair & Cutee feat. Dollarman & Big Ali e Makeda, “Hey Joe” di Jimi Hendrix, “Pieces” di Ava Ion, “Middle child” di J. Cole e “Cigarettes daydreams” di Cage The Elephant.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI Nessun disco internazionale ottiene certificazioni questa settimana nel nostro paese.