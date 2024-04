Certificazioni FIMI 13: nuovi album certificati per Annalisa e Tony Effe

Certificazioni FIMI settimana 13 2024.

Dal pop di Annalisa al rap di Tony Effe ma anche nuove certificazioni per i Festival di Amadeus che portano il “bottino” delle sue cinque edizioni a oltre 14 milioni di copie certificate.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per “Gangsta’s Paradise” di Coolio feat. L.V. Disco di platino per “Favourite worst nightmare” degli Arctic Monkey e per un brano immortale nel mondo della musica internazionale… “My way” di Frank Sinatra.

Raggiungono invece il DISCO D’ORO “You’re so vain” di Carly Simon, “Jump around” di House of pain e “Blitzkrieg bop” dei Ramones.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI Nessun disco internazionale conquista certificazioni questa settimana in Italia.