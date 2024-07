Gli album più venduti nel primo semestre 2024: in testa Tony Effe e Kid Yugi, assenti gli album di Amici

Classifica vendita album 1° semestre 2024.

Il 2023 si è chiuso con una Top 10 degli album più venduti durante l’anno che vedeva al primo posto Geolier seguito da Lazza, Tedua, Pinguini Tattici Nucleari e Marco Mengoni.

Una Top 10 con 5 presenze di Sony Music, 4 di Universal e l’indipendente distribuito da Believe, Ultimo, come outsider. Come saranno andare le cose nel primo semestre del 2024? Andiamo a scoprirlo…

