Tiziano Ferro: testo e significato di “Quando io ho perso te” dodicesima traccia dell’album “Il mondo è nostro”

Tiziano Ferro Quando io ho perso te testo e significato del brano, dodicesima traccia contenuta nell’album Il mondo è nostro.

Brano completamente firmato da Tiziano in cui il cantautore scrive una lettera a se stesso.

Tiziano Ferro Quando io ho perso te significato del brano

Ecco come ne parla Tiziano:

“Anche di questo brano ho scritto musica e testo e non sarebbe potuto essere che così. Questa canzone è per certi versi quella lettera che alcuni psicologi ti consigliano di scrivere al te del passato. Io parlo alla versione di me di 20 anni fa circa, con una sorta di nuova lucidità. Parlo in prima persona e racconto di cose che probabilmente all’epoca mi hanno ferito, parlo di viaggi che facevo in quel periodo (poco dopo Xdono) quando mi sbattevano a destra e a manca in giro per il mondo ed ero proprio sbarellato. È come se io parlassi a quella persona di 20 anni fa per dirgli di non preoccuparsi, che nonostante in quel momento stai vedendo solo ombre tutto andrà bene, arriverà il lieto fine. Alla fine di un disco come questo mi sembrava molto bello dire questa cosa.”

Tiziano Ferro quando io ho perso te testo e audio

di Tiziano Ferro

Publishing: Sugarmusic Spa, Pandar Italia Srl

Cuba, Germania, Messico, Porto Rico

Foto intense di cose che non ti dico

Foto perse di lacrime che ho versato

Bende sporche di sangue rimarginato

Questa volta blocco, blocco… blocco tutto

Blocco ogni ricordo nel cemento…

La blocco e una lacrima inciampa

Dentro un aborto di risposta

E guardalo un po’ meglio suo figlio

Un pezzo di merda senza cuore però ricco

Ma forse meglio quello di un figlio distrutto

Onesto anche se gli hanno tolto tutto.

L’ultimo sapore che ho della consolazione

Tu che mi abbracciavi dopo i compiti di storia

Ma non capivo

Non capivo

non respiravo

Malato d’amore troppo raro

Quando io ho perso te

Non avevo nemmeno la metà della tua età

E ho perso te

Mi cercavo nei pezzi rimasti e minuscoli

Di troppo poco, di vuoto di felicità

Sporca del ricordo il giorno dopo

In sud America poi Madrid o Argentina

Perso nell’anima che finiva

E mi dicevo Se m’innamorerò sarà di te

Se m’innamorerò

Se m’innamorerò sarà di te

Di te, di te….

Questa sera esco, esco e detesto

Ma uso sempre il solito pretesto

Che blocco ogni ricordo,

ma non lo ricordo

Quale sia il calore di un tuo abbraccio

Non dico poi l’ebrezza, l’ebrezza, di mezza

Cazzo di carezza… non ricordo

E ho cancellato te che guardavi in silenzio

I colpi che prendevo e li ti ho perso

L’ultimo

ricordo di un “ti voglio troppo bene” Sa di carta

ruvida di pagina di diario

E lo sognavo,

ci speravo,

ti adoravo ma

Volevo solo morire da solo…

Quando io ho perso te

Non avevo nemmeno la metà

della tua età

E ho perso te

Mi cercavo nei pezzi rimasti e minuscoli

Di troppo poco,

di vuoto di felicità Sporca del ricordo il giorno

dopo

In sud America poi Madrid o Argentina

Perso nell’anima che finiva

E mi dicevo Se m’innamorerò sarà di te Se

m’innamorerò Se m’innamorerò sarà

Di te di te di te

Sarà

Di un cane, un matto, un ladro

Di chi di noi ha parlato

Di quello che c’è stato E forse oramai sarà

Passato

remoto

Scoperta da poco

Quando io ho perso te

Non avevo nemmeno la metà della tua età

E ho perso te

Nella stanza più abbandonata da Dio

Mi dicevo Se m’innamorerò sarà di te

Se m’innamorerò

Se m’innamorerò sarà Di te di te di te … di te

E lo sognavo,

ci speravo,

ti adoravo ma

Volevo solo morire da solo…

Foto di Walid Azami