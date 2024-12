thasup & Mara Sattei, testo e significato di “So ch che ci sei”, sesta traccia dell’album “Casa Gospel”

thasup e Mara Sattei So che ci sei testo e significato del brano, sesta traccia contenuta nell’album Casa Gospel fuori dal 13 dicembre 2024 per Epic/Sony Music.

Il disco rappresenta per i due fratelli un ritorno alle origini e all’amore viscerale per la musica che ha caratterizzato la loro vita sin dall’infanzia. Un progetto dall’esigenza di raccontarsi, insieme, partendo da dove tutto è iniziato, tra le mura della casa in cui sono cresciuti.

Un modo tutto naturale per tirare fuori ciò che li lega, facendolo attraverso la musica, elemento da sempre al centro delle loro due vite.

thasup e mara sattei So che ci sei significato del brano

Questa canzone parla di ritrovare speranza e pace attraverso una presenza speciale che dà forza nei momenti di tormento e smarrimento. I due fratelli parlano di una connessione profonda e salvifica, un rifugio nei momenti bui.

Thasup e mara sattei so che ci sei testo

Alzo gli occhi miei, poi respiro quando guardo te

Lo so che ci sei qua vicino tra tutti i “perché”

Perché nell’universo questa pace non c’è

Io che ho perso me, ma respiro se so che ci sei

Io che non riesco a mentire, è più forte di me

Ti prego, stammi a sentire, ho troppe cose da dire

Certe bugie han le spine, sanno pungere

Nessuno sa perché vive е che c’è un piano su di te

Ma quando ascolterai la musica quando parla

E chе sa già come stai

Io non vedo più le note di ‘sta melodia

Che mi culla quando è notte e poi mi fa realizzar

Alzo gli occhi miei, poi respiro quando guardo te

Io so che ci sei qua vicino tra tutti i perché

Perché nell’universo questa pace non c’è

Io che ho perso me, ma respiro se so che ci sei

In tutti i miei tormenti tu ci sarai

Anche in fondo al mare, in fondo al mare, disperso

L’ansia che ci sarà quando il sole non c’è

Io alzo gli occhi e vedo te, in tutti i posti vedo te

Ne ho viste di ogni, però te in tutti i sogni sei con me

Non ho risposta ai miei perché, cerchi in un posto che non c’è

Io che mi sento bruciare addosso come fosse fuoco col cherosene

Io che ho lottato per stare bene, sto appesa a un filo che mi tiene

Tessuto come le ragnatele, tu sei risposta alle mie preghiere

Io sono qui che guardo in alto, perché dal basso non si vede

Io ti ho trovato per stare bene, e non ho più addosso quelle catene

Alzo gli occhi miei, poi respiro quando guardo te

Io so che ci sei qua vicino tra tutti i perché

Perché nell’universo questa pace non c’è

Io che ho perso me, ma respiro se so che ci sei

In tutti i miei tormenti tu ci sarai

Anche in fondo al mare, in fondo al mare, disperso

Pensi a chi ci sarà quando il sole non c’è