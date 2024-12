thasup & Mara Sattei, testo e significato di “One king”, settima traccia dell’album “Casa Gospel”

thasup e Mara Sattei One king testo e significato del brano, settima traccia contenuta nell’album Casa Gospel fuori dal 13 dicembre 2024 per Epic/Sony Music.

Il disco rappresenta per i due fratelli un ritorno alle origini e all’amore viscerale per la musica che ha caratterizzato la loro vita sin dall’infanzia. Un progetto dall’esigenza di raccontarsi, insieme, partendo da dove tutto è iniziato, tra le mura della casa in cui sono cresciuti.

Un modo tutto naturale per tirare fuori ciò che li lega, facendolo attraverso la musica, elemento da sempre al centro delle loro due vite.

thasup e mara sattei one king significato del brano

La canzone esplora il tema della fedeltà a se stessi e della capacità di resistere alle influenze negative degli altri. “One King” sottolinea che esiste un unico punto di riferimento (forse spirituale o interiore), capace di guidare e trasformare chi lo segue.

Thasup e mara sattei one king testo

One, one

One king, non ti fare cambiare mai dagli altri

Oggi sanno che lui potrà cambiarti

Ossia, in questa via di passi falsi

La mia strada sarà quella più avanti

Non ti fare cambiare mai dagli altri

Oggi sanno che lui potrà cambiarti

Ossia, in questa via di passi falsi

La mia strada sarà quella più avanti

In bilico, non mi sposti, sono in running

Mi inchino solo per arrivare agli altri

Non ti dico quanti snitch in questo party

Qualcuno prima o poi si farà del male

Okay, okay, non ti passa se chiami mayday

Ma mi passa se amo una lei che riposa dentro ai sogni miei

Okay, okay, con lo sguardo mi dici: “Son fake”

Con lo sguardo mi dici: “Vorrei, ma non posso”, too late, too late

Vorrei più space, più J, più take, più hopes

Che presto sarà okay, io non potrei

Mai chiamare qualcun altro col nome di re

Tutti vogliono esserlo, ma guarda che uno ce n’è

One king, non ti fare cambiare mai dagli altri

Oggi sanno che lui potrà cambiarti

Ossia, in questa via di passi falsi

La mia strada sarà quella più avanti

Non ti fare cambiare mai dagli altri

Oggi sanno che lui potrà cambiarti

Ossia, in questa via di passi falsi

La mia strada sarà quella più avanti

Sempre in alto mare, in tempesta qui per respirare

Tu pensa pure a quanti affanni, tu pensa a tutte le pare

Io dentro vedo un alveare con vuoti che ho da colmare

Con pensieri al collare, che pessima idea volare

Mi sa che tra i bivi io penso: “Sarò viva”

Ho mille obiettivi e saldi principi

Non contano i dindi ma di chi poi ti fidi

In testa ho gli archivi, ma in cuore ho gli scrigni

Non mi importa, cosa parli? È una bugia

Alla fine siamo in tanti, non sei più real

Io non ho capito ancora questa follia

Ma non mi appartiene, non è più la mia

One king, non ti fare cambiare mai dagli altri

Oggi sanno che lui potrà cambiarti

Ossia, in questa via di passi falsi

La mia strada sarà quella più avanti

Non ti fare cambiare mai dagli altri

Oggi sanno che lui potrà cambiarti

Ossia, in questa via di passi falsi

La mia strada sarà quella più avanti