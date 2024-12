thasup & Mara Sattei, testo e significato di “Occhi miei”, ultima traccia dell’album “Casa Gospel”

thasup e Mara Sattei Occhi miei testo e significato del brano, ultima traccia contenuta nell’album Casa Gospel fuori dal 13 dicembre 2024 per Epic/Sony Music.

Il disco rappresenta per i due fratelli un ritorno alle origini e all’amore viscerale per la musica che ha caratterizzato la loro vita sin dall’infanzia. Un progetto dall’esigenza di raccontarsi, insieme, partendo da dove tutto è iniziato, tra le mura della casa in cui sono cresciuti.

Un modo tutto naturale per tirare fuori ciò che li lega, facendolo attraverso la musica, elemento da sempre al centro delle loro due vite.

thasup e mara sattei occhi miei significato del brano

La canzone parla di “dipendenza” emotiva e spirituale da una persona o da un’entità superiore, che diventa un punto di riferimento fondamentale per affrontare le difficoltà della vita.

Thasup e mara sattei Occhi miei testo

Yeah

Non lo so più come fare se non ci sei, non ci sei

Vorrei ti guardassi con gli occhi miei, miei

E quante volte ho detto: “Sì” e poi dopo non era mai okay, ehi

Poi passo il tempo a chiedermi come farei senza di te

Ti chiederò scusa per i modi

Il giorno che mi manderai fuori, yeah

Ci vogliono far diventar vuoti

Ci vogliono fare stare buoni, yeah

Torna sulla strada finché puoi

Oppure te ne scordi, yeah

Molla quella para perché poi

Non la controlli, yeah

Amen, ci siam fatti le spallе

Con i pesi che non puoi dimenticarе

Quando anneghi nel mare, butta a terra quel male

“Non ti puoi controllare”, con un “amen” cade

Sotto questa pioggia qui fuori

Quando poi sei solo, tu mi trovi sempre

Siamo come luna ed il sole

Io ti darei il mondo per essere happy

Perché con la musica voli

Io quando ti guardo, mi ricordo sempre

Quando da bambini quei sogni

Erano un rifugio nelle nostre teste

Dico che non vivo per successo

Perché se ci vivi, dopo affondi

E ‘sto mondo cerca solo questo

Anche solo per pochi secondi

Poi guardo il cielo e lì ti trovi

È lì che trovi pace che poi non cessa

Lì che lasci i tuoi brutti ricordi

È lì che trovi amore che sarà per sempre

Non lo so più come fare se non ci sei, non ci sei

Vorrei ti guardassi con gli occhi miei, miei

E quante volte ho detto: “Sì” e poi dopo non era mai okay, ehi

Poi passo il tempo a chiedermi come farei senza di te