thasup & Mara Sattei, testo e significato di “Egli è il re”, prima traccia dell’album “Casa Gospel”

thasup e Mara Sattei Egli è il re testo e significato del brano, prima traccia contenuta nell’album Casa Gospel fuori dal 13 dicembre 2024 per Epic/Sony Music.

Il disco rappresenta per i due fratelli un ritorno alle origini e all’amore viscerale per la musica che ha caratterizzato la loro vita sin dall’infanzia. Un progetto dall’esigenza di raccontarsi, insieme, partendo da dove tutto è iniziato, tra le mura della casa in cui sono cresciuti.

Un modo tutto naturale per tirare fuori ciò che li lega, facendolo attraverso la musica, elemento da sempre al centro delle loro due vite.

thasup e mara sattei egli è il re significato del brano

Partendo da una parte della canzone gospel Awesome God di Rich Mullins del 1988, brano considerato uno dei grandi inni di lode cristiana, i fratelli celebrano la grandezza e l’onnipotenza di Dio, mettendo in risalto la sua presenza costante e la sua capacità di infondere forza e speranza anche nei momenti più difficili.

Thasup e mara sattei egli è il re testo

Our God is an awesome God

He reigns from heaven above

With wisdom, power and love

Our God is an awesome God

Our God is an awesome God

He reigns from heaven above

With wisdom, power and love

Our God is an awesome God

Iddio è grandioso, egli è il Re

Sulla terra e nei cieli

Con sapienza e gran potere l’amore suo

Iddio è grandioso, egli è il Re

Sulla terra e nei cieli

Con sapienza e gran potere l’amore suo

Io sono qui non per casualità

Perché credere poi è la mia vita

Tutto quello che ho in me non cambierà

Perché lui sarà Dio per l’eternità

Perché fuori dal tunnel, tutti i miei dubbi

I giorni bui, perché restiamo qua

Dentro quei lussi,

Li colmiamo tutti i vuoti che uno ha

Dio l’ha fatto, bro, Dio l’ha fatto

Ripeto, bro: Dio l’ha fatto

Anche quando so’ promosso, non è solo un caso

Non puoi credere al caso, unisci i pezzi del puzzle

Ti prendono per pazzo, prendono per pazzo

Poi, quando ci parlo, dentro gli lascio qualcosa

Anche un passo a volte ha cambiato la storia

Ne provo a fare più di uno

Grande e meraviglioso sei

L’amore tuo è vittorioso in noi

Ogni paura fugge via

Perché ora è Gesù, siamo liberi

Nulla ci fermerà

Il diavolo non ci bloccherà

Lodiamolo e ringraziamolo

Insieme, okay, let’s go

Iddio è grandioso, egli è il Re

Sulla terra e nei cieli

Con sapienza e gran potere l’amore suo

Iddio è grandioso, egli è il Re

Sulla terra e nei cieli

Con sapienza e gran potere l’amore suo

È il Re, è il Re

È il Re forever and ever

È il Re, è il Re

È il Re, è il Re

È il Re, è il Re

È il Re forever and ever

È il Re, è il Re

È il Re, è il Re