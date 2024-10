Tananai, testo e significato di “Vaniglia”, un brano che evidenzia i conflitti all’interno della stessa anima

Tananai testo e significato di “Vaniglia“, seconda traccia contenuta nell’album “Calmocobra” fuori dal 18 ottobre 2024 per Universal Music Italy.

Il progetto è disponibile in digitale e nei formati fisici LP standard e CD standard e, in una versione limitata realizzata con Levi’s, sullo shop di Universal Music.

tananai Vaniglia: SIGNIFICATO DEL BRANO

Prodotto da Tananai, il sesto brano del nuovo progetto è quello con il testo e le strofe più dure e crude, ma è accompagnato allo stesso tempo da una produzione “zuccherosa”. Questo serve a capire meglio il significato del brano, ossia evidenziare come molto spesso in una sola anima ci siano tanti scontri e conflitti interiori differenti.

TANANAI Vaniglia TESTO

Tranquilla ti avviso se mi uccido

Ti scriverei un biglietto con la biro

Vaniglia due fragole e un mirtillo

Che spesa è ma dai mi prendi in giro

Che siamo belli ma pesanti

Come i film di Pasolini

Fiori in un ripostiglio

Ma quali impegni quali drammi

Per responsabilizzarci

Prenderemo un coniglio

Sì però sì però si però

Non voglio mica la Luna

Tu mi dici ed in fondo hai ragione

Sembra un po’ più di me

E quando hai gli occhi rossi

La mattina presto

Le voci in testa ma non è un concerto

E mangi solo perché?

C’hai il mal di stomaco o no?

Mentre abbracci il calorifero

Vestiti giù per terra e briciole nel letto

Che hai bevuto troppo

Ed hai baciato il cesso

Triste ma bello,

È già passato l’inverno

Dimmi, stai meglio?

Scrivimi

Tanto sai che ti leggo domani

Tanto lo so che non rispondi più

Così adesso vedi siamo pari

Scrivimi

Scrivimi

La camomilla te la devi bere

La mattina presto

Certe volte solo casa e chiesa

Poi la famiglia Manson

Che siamo belli e latitanti

Belle le feste degli altri

Chiusi in un ripostiglio

Ma quali impegni quali drammi

Noi non siamo come gli altri

Noi c’abbiamo un coniglio

Sì però sì però sì però

Vorrei un pezzetto di Luna

Scrivimi..