Tananai, testo e significato di “Radiohead”, l’ultimo brano dell’album “Calmocobra”

Tananai testo e significato di “Radiohead“, seconda traccia contenuta nell’album “Calmocobra” fuori dal 18 ottobre 2024 per Universal Music Italy.

Il progetto è disponibile in digitale e nei formati fisici LP standard e CD standard e, in una versione limitata realizzata con Levi’s, sullo shop di Universal Music.

tananai radiohead: SIGNIFICATO DEL BRANO

Prodotto da Okgiorgio, il brano che chiude il nuovo progetto di Tananai è un pensiero che il cantautore rivolge al periodo della sua adolescenza, quando sapeva che a renderlo felice bastava l’incontrarsi allo skate park con il suo migliore amico o ascoltare i “Radiohead” a tutto volume in macchina. L’unico desiderio che lo attraversava era quello di lasciare la periferia, un posto troppo piccolo e stretto per i sogni grandi che aveva.

TANANAI Radiohead TESTO

Organizzo la rivoluzione

Che avrà luogo nel weekend

Sulla pista di un club

Sulla pista di un club

Quella notte Inventerò un colore

Verde fluo piu vantablack

Poi lo porto da te

Poi lo porto da te

Che non ci lavi via

La periferia

Ma sognare una vita diversa

È diverso da qua

Lo skate park

Il mattino

L’amico tradito

Le casse con i radiohead

Mi innamoro

Gli allarmi antifumo

Berlino

Le casse di Heiniken

E mi ricordi che non abitiamo in America

E in un parcheggio metto un pezzo ti prometto

Succederà

E, se, ma,

Però che senso ha?

Questa nebbia non ci ha mai tradito

Come han fatto le mie ex

Le vedremo dal back

Le vedremo dal back

Vaffanculo a chi non ci ha capito

E grazie mille Jamie XX

Questa macchina è un club

Questa macchina è un club

Che ci porta via

Dalla periferia

E una vita diversa ogni notte comincia da qua

Lo skate park

Il mattino

L’amico tradito

Le casse con i radiohead

Mi innamoro

Gli allarmi antifumo

Berlino

Le casse di Heiniken

E mi ricordi che non abitiamo in America

E in un parcheggio metto un pezzo ti prometto

Succederà

E, se, ma,

Però che senso ha?

Io nel fango

Ho mischiato

L’amore col punk

Sopra un booster

Sanremo

Le stanze d’hotel

Noi due ragni

Gli androni

Il veleno

La?

I litigi con Sara poi il sesso poi te

I cerotti sul naso

Le botte che ho preso

da un altro ubriaco che sembrava me

E le notti da solo hanno un sapore nuovo

Da quando le passo qua

Però che senso ha