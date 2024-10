Tananai, testo e significato di “Punk love storia”, una delle produzioni più aggressive di “Calmocobra”

Tananai testo e significato di “Punk love storia“, seconda traccia contenuta nell’album “Calmocobra” fuori dal 18 ottobre 2024 per Universal Music Italy.

Il progetto è disponibile in digitale e nei formati fisici LP standard e CD standard e, in una versione limitata realizzata con Levi’s, sullo shop di Universal Music.

tananai Punk love storia: SIGNIFICATO DEL BRANO

Prodotto da Michelangelo, questo brano, la terza traccia del nuovo progetto, è una delle produzioni più aggressive del disco, dalle sonorità anni ’70/’80.

Il testo racconta di una storia d’amore sbagliata, “sporca”, destinata a finire già dal principio; ricorda i racconti dei gangster Bonnie e Clyde: due innamorati e un arresto, dove uno dei due finisce sempre peggio dell’altro. In questo brano l’uomo è completamente sottomesso alla donna, la figura protagonista, forte e sicura, che scappa, dimenticandosi tutto quello che c’è stato tra di loro, non appena l’uomo viene arrestato dalla polizia.

TANANAI Punk love storia TESTO

Punk love storia

L’ho conosciuta all’alba di una festa

Ballava con in mano rhum e cola

Punk love storia

Le ho chiesto dove fosse andata a scuola

Mi rispose mostrando una pistola

Punk love storia

La prima notte insieme è stata bella

Conclusasi con una sparatoria

Punk love storia

Bellissima ma non una modella

A me mi ricordava la madonna

Si lo ammetto

Un po’ la penso ancora

Noi due cuori ed un arresto

La fine che avevamo già previsto

Parte in quarta

Dopo che è rimasta sola

Non Basta

Sembra che ne voglia ancora di una

Punk

Love

Storia

Resta calma

Mentre la tempesta infuria

Non basta

Lei vuole solo una

Punk

Love

Storia

Punk love storia

Mi butterò nel centro di un falò

Quando nessuno ci starà suonando intorno

Punk love storia

Correndo come corrono i metrò

fuggirò per seminare il suo ricordo ma

Si lo ammetto

Un po’ la penso ancora

Noi due cuori ed un arresto

La fine che avevamo già previsto

Parte in quarta

Dopo che è rimasta sola

Non Basta

Sembra che ne voglia ancora di una

Punk

Love

Storia

Resta calma

Mentre la tempesta infuria

Non basta

Lei vuole solo una

Punk

Love

Storia

Prendimi, ma si

E se dovrai buttarmi

Non farne un dramma

Non sei una codarda

Parte in quarta

Dopo che è rimasta sola

Non Basta

Sembra che ne voglia ancora di una

Punk

Love

Storia

Resta calma

Mentre la tempesta infuria

Non basta

Lei vuole solo una

Punk

Love

Storia