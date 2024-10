Tananai, testo e significato di “Nessun confine”, una serenata hooligan

Tananai testo e significato di “Nessun confine“, seconda traccia contenuta nell’album “Calmocobra” fuori dal 18 ottobre 2024 per Universal Music Italy.

Il progetto è disponibile in digitale e nei formati fisici LP standard e CD standard e, in una versione limitata realizzata con Levi’s, sullo shop di Universal Music.

tananai Nessun confine: SIGNIFICATO DEL BRANO

Prodotto da Tananai, il nono brano del nuovo progetto racconta una storia d’amore tra due giovani, ambientata in un bar inglese. Il ragazzo conosce solo i cori da stadio come linguaggio d’amore, e questa è una serenata hooligan dedicata alla ragazza che lo lascerà troppo presto a causa di una malattia.

TANANAI Nessun confine TESTO

Sei per me

Nessun

confine

Sei per me

La

Rarità

Se partirai nel Vietnam

Tu manda cartoline

Io le leggerò

Dal bar

Io per te

Sarò

Gentile

Io per te

Normalità

Se guarderai in Svezia

L’aurora boreale

Io la immagino

Da qua

Io che son fumo salirò

E nel pulviscolo

Ti raggiungo

Non so chi sono gli angeli ma so

Sei le luci di New York

Sei come l’indaco

Non capisco, ancora.

Io con lei avevo stile

Io con lei vivacità

La cerco da tempo ormai

Sul fondo di un barile

Ma non l’ho trovata, sai.

Io che son fumo salirò

E nel pulviscolo

Ti raggiungo

Non so chi sono gli angeli ma so

Sei le luci di New York

Sei come l’indaco

Non capisco, ancora.