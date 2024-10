Tananai, testo e significato di “Margherita”, una celebrazione dell’indipendenza sessuale femminile

Tananai testo e significato di “Margherita“, seconda traccia contenuta nell’album “Calmocobra” fuori dal 18 ottobre 2024 per Universal Music Italy.

Il progetto è disponibile in digitale e nei formati fisici LP standard e CD standard e, in una versione limitata realizzata con Levi’s, sullo shop di Universal Music.

tananai Margherita: SIGNIFICATO DEL BRANO

Prodotto da Tananai, l’undicesimo brano del nuovo progetto è un esperimento nuovo, inesplorato per il cantautore, che celebra l’indipendenza sessuale femminile. Caratterizzato da una produzione sexy e sbarazzina e partendo da un’esperienza personale, il testo invita le donne a sentirsi libere di fare ciò che vogliono con il proprio corpo, senza dare peso a chi vede in cattivo modo degli atteggiamenti, che sono invece accettati se fatti da un uomo.

TANANAI Margherita TESTO

Mi viene in mente che

Quando ne incontro una coi capelli corti

Mi vieni in mente te

Che non hai mai fumato eppure hai gli occhi

rossi

Cosa ci perdi allora

Rischia margherita

Se non questa almeno la prossima vita

Una cosa io alla fine l’ho capita

In un bacio conta solo la saliva

E allora

Zitta bambina

Voglio prenderti i capelli fra le dita

Voglio fare la tua cosa preferita

In un pianto cola solo la matita

Vuoti e vertigini sembra una danza poetica

Non è la prima né l’ultima

Tanto lo sanno tutti

Che ti piace che ti piace che ti piace

E che va bene così

Tanto lo sanno tutti

Che ti piace che ti piace che ti piace

E che va bene così

Mimì e margherita e margherì

E se questo non è

Un amore vero da finirci rotti

Allora che cos’è

Perché abbiamo perso tutte quelle notti

E allora si che sei contenta

margherita

Il motivo per cui dici di finirla

Sono quello che ti dice la tua amica

In un bacio conta solo la saliva

E allora zitta, bambina

Ma che voglia di giocare ci veniva

Quando sesso ci ridava l’autostima

Nella macchina e nessuno in quella via

Vuoti e vertigini sembra una danza poetica

Non è la prima né l’ultima

Tanto lo sanno tutti

Che ti piace che ti piace che ti piace

E che va bene così

Tanto lo sanno tutti

Che ti piace che ti piace che ti piace

E che va bene così

Mimì e margherita

Che ti piace che ti piace che ti piace

E che va bene così

Tanto lo sanno tutti

Che ti piace che ti piace che ti piace

E che va bene così

Mimì e margherita e margherì