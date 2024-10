Tananai, testo e significato di “Fango”, prima traccia dell’album “Calmocobra”

Tananai testo e significato di “Fango“, prima traccia contenuta nell’album “Calmocobra” fuori dal 18 ottobre 2024 per Universal Music Italy.

Il progetto è disponibile in digitale e nei formati fisici LP standard e CD standard e, in una versione limitata realizzata con Levi’s, sullo shop di Universal Music.

tananai fango: SIGNIFICATO DEL BRANO

Prodotto da Tananai questo brano è l’introduzione al disco, nonché il primo pezzo scritto e composto per il nuovo progetto.

Nasce in un momento di pausa che l’artista ha deciso di prendersi dopo due anni intensi e frenetici, per riscoprire cosa conta davvero nella vita e per ritrovare se stesso, la persona che è diventato.

Per Tananai, è essenziale riuscire a emozionarsi ancora per le piccole cose, come osservare la sua ragazza che si trucca e da lì trovare l’ispirazione per una canzone. L’urgenza di comunicare e raccontare, anche nei momenti più difficili, è ciò che dà senso alla sua vita: dalla musica ascoltata da bambino con le cuffie in cameretta, fino ai grandi palchi con il pubblico attorno.

TANANAI FANGO TESTO

Certe sere sono sere in cui mi sento piccolo

E questo fa paura

Che il futuro se resti da solo lo vedi col binocolo

ed è una seccatura

D’altro canto si

Io ti canto anche qui

Qui nel fango

Tu che ti trucchi

Io mi incanto

Invaghita di un bastardo

Che non sa

Certe sere possono essere di quelle sere che

Che ci si può accanire

Verso chi ti vuole bene oppure il tuo psicologo

per paura di guarire

D’altro canto si

Io ti canto anche qui

Qui nel fango

Mi chiedi dove, dove, dove vai?

Che un posto al mondo neanche tu ce l’hai

Se non è questo, accanto a me

Che ti ho sofferto

Ma ti conosco e in fondo si

Io ti canto

Anche qui

Nel fango