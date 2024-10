Tananai, testo e significato di “Booster”, un viaggio nei ricordi dell’adolescenza

Tananai testo e significato di “Booster“, seconda traccia contenuta nell’album “Calmocobra” fuori dal 18 ottobre 2024 per Universal Music Italy.

Il progetto è disponibile in digitale e nei formati fisici LP standard e CD standard e, in una versione limitata realizzata con Levi’s, sullo shop di Universal Music.

tananai BOOSTER: SIGNIFICATO DEL BRANO

Prodotto da Tananai e Davide Simonetta, questo brano è la seconda traccia del nuovo progetto ed è un viaggio nei ricordi adolescenziali, per ripercorrere le azioni più irresponsabili e incoscienti che ognuno di noi ha compiuto e vissuto da molto giovane.

TANANAI BOOSTER TESTO

C’era una volta un muro con su scritto ti amo

ma non lo sai perché tu non parli italiano

Fumavo troppo era per te che ho iniziato

Quando hai detto non sei più la mia roba

Un horror poi resto da lei e farà male ma tu non

ci sei

È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci

rimettiamo a ridere e dopo hai le guance rosse

la solita cosa che poi mi fotte e

se vuoi farmi male, fammi male stanotte

Dammi un bacio strano prima piano poi forte

So che quel quel francese ti ha guardata tre

volte un, deux, trois cosa cazzo ne sa di noi

Non sa che mi hai detto Ti amo su un Booster

Una sigaretta poi nessuna poi tutte poi

fafafafafafafa fa sempre un po’ male

L’ultimo sguardo litigata bacio in bocca da dare

che ce lo siamo dati contro tutte le porte

Chissà che ti prende che ti prende a volte

C’era una volta un muro con su scritto

scappiamo ma non lo fai perché l’hanno

riverniciato pensavo troppo ma pensavo

sbagliato quando ho detto porta via la mia roba

Mi sveglio di nuovo da lei e mi fa male

se vuoi farmi male, fammi male stanotte

Dammi un bacio strano prima piano poi forte

So che quel quel francese ti ha guardata tre

volte un, deux, Trois cosa cazzo ne sa di noi

Non sa che mi hai detto Ti amo su un Booster

Ua sigaretta poi nessuna poi tutte poi

Fa fafafafafafafa fa sempre un po’ male

L’ultimo sguardo litigata bacio in bocca da dare

che ce lo siamo dati contro tutte le porte

Chissà Che ti prende che ti prende a volte

Se bruciano gli occhi è la felicità

io li voglio rossi una vita intera

Se bruciano gli occhi è la felicità

io li voglio rossi una vita intera

Se bruciano gli occhi è la felicità

io li voglio rossi una vita intera

Se bruciano gli occhi è la felicità

io li voglio rossi una vita intera

Un, deux, trois cosa cazzo ne sa di noi

Non sa che mi hai detto Ti amo su un Booster

Una sigaretta poi nessuna poi tutte poi

fafafafafafafa fa sempre un po’ male

L’ultimo sguardo litigata bacio in bocca da dare

che ce lo siamo dati contro tutte le porte

Chissà Che ti prende che ti prende a volte