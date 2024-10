Tananai, testo e significato di “Androne”, brano dall’inconfondibile stile del cantautore

Tananai testo e significato di “Androne“, prima traccia contenuta nell’album “Calmocobra” fuori dal 18 ottobre 2024 per Universal Music Italy.

Il progetto è disponibile in digitale e nei formati fisici LP standard e CD standard e, in una versione limitata realizzata con Levi’s, sullo shop di Universal Music.

tananai Androne: SIGNIFICATO DEL BRANO

Prodotto da Tananai questo brano è da subito riconoscibile come quello più nello stile del cantautore. Il testo racconta di un amore finito e di come la mente vaghi e si faccia domande strane nei momenti in cui si è particolarmente fragili ed emotivi.

Tananai utilizza immagini e metafore bizzarre e inusuali, finendo per chiedersi se conosce qualcuno che sappia davvero come cucinare un panettone o che sappia cos’è un “Androne“.

TANANAI Androne TESTO

Non conosco nessuno che

Che sa cucinare un panettone

Ci pensavo l’altro giorno mentre

Mi lasciavi perdere

Sulle scale della metro A

Che si scivola anche se non piove

Ma che fine mi fai fare

Io non faccio mica MMA

Ma che personalità

Complimenti a chi ti ha fatta

Complimenti a tuo papà

anche lui ha la faccia tosta

Ce l’hai nel DNA

Che cos’è che ti agita mio amore

Ti sembra giusto e

Vabbè

Sarà solo dura trovare della posta

Con su il tuo nome

Non conosco nessuno che

Sa per certo che cos’è un androne

Ci pensavo l’altro giorno

Quando mi hai lasciato perdere

E allora sotto le tue scale

Io ci farò un bel carnevale

Inviterò le autorità

Ma che personalità

Complimenti a chi ti ha fatta

Complimenti hip hip urrà

E come una botta in testa

Basta una carezza

Poi domani passa

Che cos’è che ti agita mio amore

Ti sembra giusto e

Vabbè

Sarà solo dura trovare della posta

Con su il tuo nome

Che cos’è che ti agita mio amore

Ti sembra giusto e

Vabbè

Sarà solo dura trovare della posta

Con su il tuo nome