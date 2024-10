Sanremo Giovani 2024: tutto il dolore e il senso di vuoto di Sea John in “Se fossi felice”

Sanremo Giovani 2024 – Sea John, Se fossi felice: significato del testo del brano con cui il cantautore partecipa in gara per provare ad arrivare al Festival di Sanremo 2025

Da martedì 12 novembre e per cinque settimane, i 24 cantanti si scontreranno nella seconda serata di Rai 2 (conduce Alessandro Cattelan) fino ad arrivare ai sei finalisti che si giocheranno la partecipazione al Festival il 18 dicembre su Rai 1.

La Commissione Musicale che valuterà i 24 giovani artisti è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

SANREMO giovani 2024 SEA JOHN SE FOSSI FELICE: SIGNIFICATO DEL BRANO

Sea John racconta la lotta contro il dolore e la difficoltà di trovare la felicità autentica. Il cantautore si chiede chi potrebbe essere se riuscisse a superare la sofferenza e a guardare oltre le sue paure e insicurezze.

QUI potete ascoltare la canzone.

Sanremo giovani 2024 SEA JOHN SE FOSSI FELICE: TESTO DEL BRANO

Ti sei mai chiesto chi saresti se

Se guardassi oltre al dolore che complica i tuoi vorrei

Ti sei mai chiesto se c’è di più

Se non sei solo al buio che dipinge attorno a te

Oh già

Che farei per non soffrire più

Ma non so

Se ho il coraggio di scoprire chi Io sarei se fossi un po’ più felice

Ti sei mai chiesto chi saresti se

oh, Se solo non vedessi ciò che sei in quello che distruggi, ma in ciò che crei

Lo so che c’è

Un’altra parte di te

Dietro a quelle lacrime

Oh già

Che farei per non soffrire più

Ma non so

Se ho il coraggio di scoprire chi Io sarei se fossi un po’ più felice

fidati che

so quanto è terribile

Cercare la felicità

Senza crederci mai

Oh già

Che farei per non soffrire più

Ma non so

Se ho il coraggio di scoprire chi Io sarei se fossi un po’ più felice