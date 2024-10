Sanremo Giovani 2024: Rea balla da sola nella sua “Cielo aperto”

Sanremo Giovani 2024 – Rea, Cielo aperto: significato del testo del brano con cui la cantautrice partecipa in gara per provare ad arrivare al Festival di Sanremo 2025

Da martedì 12 novembre e per cinque settimane, i 24 cantanti si scontreranno nella seconda serata di Rai 2 (conduce Alessandro Cattelan) fino ad arrivare ai sei finalisti che si giocheranno la partecipazione al Festival il 18 dicembre su Rai 1.

La Commissione Musicale che valuterà i 24 giovani artisti è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

SANREMO giovani 2024 REA CIELO APERTO: SIGNIFICATO DEL BRANO

Rea racconta quanto poco si sa degli altri, di quanto poco sanno di lei pur pensando di comprenderla mentre lei balla da sola. C’è il desiderio di trovare qualcuno che possa capirla e accompagnarla in strade sconosciute, ma anche la consapevolezza di dover ballare “in questo buio pesto” da sola, accettando di affrontare il proprio percorso senza aspettare l’aiuto degli altri.

QUI potete ascoltare la canzone.

Sanremo giovani 2024 REA CIELO APERTO: TESTO DEL BRANO

Stasera tira una brutta aria

Me ne vado a casa

Prima che il vento porti via un’altra storia

Ho buttato via questi consigli di plastica

Il tempo non basterà

Per capire dove si nasconde una stella polare

Come fai, come fai, come fai

A restare per ore

Senza un cuore di scorta

Tanto in fondo, che importa

Come mai, come mai, come mai

Siamo sempre da soli, anche quando il sole dorme e forse non c’è una risposta

Cosa ne sai di me

Dei miei fulmini a cielo aperto

Di quei giorni che non ti ho detto

Che non ti ho detto mai

ma cosa ne sai di me

Di come ballo in questo buio pesto

Solo battiti a tempo perso

Ma io ballo anche da sola

Ah ah, ah ah

Avrei bisogno soltanto di un passaggio

Che mi porti per le strade con accesso vietato

Un sogno d’occhi aperti questo viaggio

O è solo un’altra foto

Che non avremmo mai scattato

Come fai, come fai, come fai

A restare per ore

Senza un cuore di scorta

Tanto in fondo, che importa

Come mai, come mai, come mai

Siamo sempre da soli, anche quando il sole dorme e forse non c’è una risposta

Cosa ne sai di me

Dei miei fulmini a cielo aperto

Di quei giorni che non ti ho detto

Che non ti ho detto mai

ma cosa ne sai di me

Di come ballo in questo buio pesto

Solo battiti a tempo perso

Ma io ballo anche da sola

Ah ah, ah ah

Come fai come fai come fai

Cosa ne sai di me

ma cosa ne sai di me

Di come ballo in questo buio pesto

Solo battiti a tempo perso

Ma io ballo anche da sola

Ah ah, ah ah