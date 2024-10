Sanremo Giovani 2024: Giin si lascia naufragare in “Tornare al mare”

Sanremo Giovani 2024 – Giin, Tornare al mare: significato del testo del brano con cui la cantautrice partecipa in gara per provare ad arrivare al Festival di Sanremo 2025.

Da martedì 12 novembre e per cinque settimane, i 24 cantanti si scontreranno nella seconda serata di Rai 2 (conduce Alessandro Cattelan) fino ad arrivare ai sei finalisti che si giocheranno la partecipazione al Festival il 18 dicembre su Rai 1.

La Commissione Musicale che valuterà i 24 giovani artisti è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

SANREMO giovani 2024 giin tornare al mare: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il passato e quel “mare di quattro anni fa”, quel mare che rappresenta un luogo sicuro e sereno, un contrasto con il presente turbolento in cui si sente divisa tra il desiderio di restare se stessa e la tentazione di lasciarsi andare.Un brano che parla di lotte con le proprie fragilità e il desiderio di ritrovare pace e stabilità, anche se ciò significa accettare di “naufragare” e confrontarsi con il proprio lato più vulnerabile.

QUI potete ascoltare la canzone.

SANREMO giovani 2024 GIIN TORNARE AL MARE TESTO

Sento i giorni cadere al mio fianco

Graffi sui palmi mentre li stringo a me

Anche se è inutile

Ho un piede dentro la marea

L’altro nel fango

Non so mai se

Voglio rimanere me

Oppure andarmene

Guardami mentre dici che è lo stesso

Stenditi, crolla tutto il pavimento

Vorrei solo tornare al mare

Quello di quattro anni fa

Poi lasciarmi naufragare

Nell’acqua fredda

Nessuna fretta

Cosa mi chiede la notte

Se cadono le tue idee più nascoste

Quando non sei più chi sei

Ed io confondo le volte

In cui volevo davvero

Quello che avevo davanti

Non solo il desiderio

Dimmi dove reggermi

Mentre dici che è lo stesso

Stendermi mentre crolla il pavimento

Vorrei solo tornare al mare

Quello di quattro anni fa

Poi lasciarmi naufragare

Nell’acqua fredda

Nessuna fretta

Sempre odiato ricominciare

Dispersa nel mio mare mosso

se lasciarmi congelare non fosse facile

Non sarei, non sarei

Sono le tre, non dormo

Persa in un viaggio senza ritorno

Chissà se quando muoio

Il mio corpo troverà il posto

Vorrei solo tornare al mare

Quello di quattro anni fa

Poi lasciarmi naufragare

Nell’acqua fredda

Nessuna fretta

Sempre odiato ricominciare

Dispersa nel mio mare mosso

se lasciarmi congelare non fosse facile

Non sarei fragile