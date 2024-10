Sanremo Giovani 2024: Grelmos racconta delusione, sfiducia e resilienza in “Flashback”

Sanremo giovani 2024 Grelmos testo e significato di Flashback, il brano con cui l’artista virale sulle piattaforme social partecipa in gara per provare ad arrivare al Festival di Sanremo 2025.

Da martedì 12 novembre e per cinque settimane, i 24 cantanti si scontreranno nella seconda serata di Rai 2 (conduce Alessandro Cattelan) fino ad arrivare ai sei finalisti che si giocheranno la partecipazione al Festival il 18 dicembre su Rai 1.

La Commissione Musicale che valuterà i 24 giovani artisti è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

SANREMO GIOVANI 2024 GRELMOS FLASHBACK significato del brano

Un brano che racconta temi come la delusione, la sfiducia e la resilienza in una realtà spesso ingannevole. Il tutto dal punto di vista di una donna la cui vita, si sa, è purtroppo spesso irta di insidie nella nostra società

Nel brano emerge anche la vulnerabilità di chi non nasconde la fatica di fidarsi e di non lasciarsi abbattere dai “flashback” e dai ricordi dolorosi.

QUI per ascoltare la canzone

FLASHBACK TESTO

La vita è una stronza però se ci pensi

Mi hanno spento tutti i sentimenti

Prima ti sorridono a trentadue denti

Poi danno veleno un po’ come serpenti

Restiamo svegli tra mille problemi

Ti riempi la testa di mille pensieri

Non vedi più luce i fari sono spenti

Ah

Ma la notte

Mi conosce

Sa che le mie insicurezze partono da dentro

Ma poi faccio la dura

Faccio la forte

Che se vuoi starmi lontano giuro lo comprendo

Io non vivo solo per accontentare gli altri

Ho imparato bene che qua meglio non fidarsi

Quello che ho passato lo puoi leggere negli occhi

Ah, ah

Pioverà dai suoi occhi

Come dai miei

Ma si prenderà

Tutto ciò che vuole lei

Non mi fermerai con parole che neanche sai

Nella mia testa solo flashback e tanti guai

Ah, ah

Quanti guai

Ah, ah

Tanti guai

Ah, ah

Solo guai

Fanno a gare a chi ti fa più male

Ma come fa ad essere normale

Quando un uomo può fare di tutto

Anche ucciderti dentro fingendo di amare

Io rimango qui

A chiedermi se

Dopo mille no arriverà un si

Tu mi fai perdere tempo

Ma non mi metto a fare i conti con chi

Ah

Ma la notte

Mi conosce

Sa che le mie insicurezze partono da dentro

Ma poi faccio la dura

Faccio la forte

Che se vuoi starmi lontano giuro lo comprendo

Io non vivo solo per accontentare gli altri

Ho imparato bene che qua meglio non fidarsi

Quello che ho passato lo puoi leggere negli occhi

Passi falsi fatti troppi

Pioverà dai suoi occhi

Come dai miei

Ma si prenderà

Tutto ciò che vuole lei

Non mi fermerai con parole che neanche sai

Nella mia testa solo flashback e tanti guai

Ah, ah

Quanti guai

Ah, ah

Tanti guai

Ah, ah

Solo guai

Ah

Solo guai