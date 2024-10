Sanremo Giovani 2024 – Ciao Sono Vale, Una nuvola mi copre: significato del testo del brano con cui la cantautrice partecipa in gara per provare ad arrivare al Festival di Sanremo 2025

Da martedì 12 novembre e per cinque settimane, i 24 cantanti si scontreranno nella seconda serata di Rai 2 (conduce Alessandro Cattelan) fino ad arrivare ai sei finalisti che si giocheranno la partecipazione al Festival il 18 dicembre su Rai 1.

La Commissione Musicale che valuterà i 24 giovani artisti è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

ciao sono vale, una nuvola mi copre: SIGNIFICATO DEL BRANO

La canzone di Ciao sono Vale parla di una relazione tormentata e delusa. Le “nuvole nel cuore” rappresentano i sentimenti di confusione e malinconia che l’altra persona gli ha lasciato. L’artista chiede al partner di riflettere su ciò che vuole veramente, poiché il silenzio e i gesti superficiali (come postare “per hype”) non bastano più.

QUI per ascoltare la canzone.

ciao sono vale, una nuvola mi copre: TESTO DEL BRANO

non mi dici come stai

Io come sto?

Ballo solo sui tuoi guai

Mi pentirò

Se adesso la mentirai

io non lo so

Danzo nuvole nel cuore

E ora dimmi dove vai

Così lo so

Chiaro, lontano da noi

Io ti conosco-priro che sono al top

io già lo so

Una nuvola mi copre

Yeah

E come stessi mentendo

Da tempo

Accanto a noi

Solo senso di freddo

Avevo un sogno

Tu stavi dormendo

Quindi, non sai che ho dentro

Ti perdo

Contento

Te ne vai?

Non ti guardi dentro, indietro non ritornerai

Smetti di mettere storie, se lo fai per hype

Aveva un paio di domande, non risponderai

Aiu-aiu-hu

Dimmi dove stai guardando

Tutto il male che mi hai fatto e non mi servirà

Toglie il cuore e porta tutto lontano da qua

E non è bastato tanto

Anima dentro al fango

Dimmi cosa vuoi, almeno fallo per te

Siamo solo in silenzio, quando finirà

Ho imparato, sai, affrontando che le nuvole nel cielo sono un inganno

Io ti prego, poi mi spiego come sta andando

Ne ho bisogno come il cuore in un trapianto

E come tu sei, fragile come il ghiaccio

Tutta la notte e poi chiedi di rifarlo

E mi fai maledetto è un inganno

Dopo le notti che mi hai chiesto distacco

Guardami, andarmene da dentro te

Ciò che mi hai fatto sparirò

Quando per star con te, carattere ti servirà

Aiu-aiu-hu

Dimmi dove stai guardando

Tutto il male che mi hai fatto e non mi servirà

Toglie il cuore e porta tutto lontano da qua

E non è bastato tanto

Anima dentro al fango

Dimmi cosa vuoi, almeno fallo per te

Siamo solo in silenzio, quando finirà