Salmo: “Marla” testo e audio della tredicesima traccia dell’album “Flop”

Salmo “Marla” testo e audio.

Tredicesima traccia del nuovo album del rapper sardo da lui stesso definito come il peggior album della sua discografia.

Qui a seguire testo e audio.

(Di Luciano Fenudi – Maurizio Pisciottu – Riccardo Puddu)

Ti rubo un fotogramma

Mentre sei distratta che conti le carte

Al cinema saresti Helena Bonham Carter

Maledetta ma così elegante

Seduta al buio, quella sigaretta che

Ti illumina il viso

Porto la musica e il vino e

Facciamo un’opera d’arte, ehi

Vedova nera in preda alle emozioni

Con la ragnatela di conversazioni

E vivi così tanto in un momento che

(Che)

Finiamo col dimenticarci i nostri nomi

Non so da dove vieni, non me ne hai

parlato, no

Ma va bene lo stesso

Quando te l’ho chiesto hai detto:

“L’universo”

O no?

Ma se mi guardi così io poi mi sento

debole

Agli occhi del colpevole

Dopo di te, la calma, ah

Ma torni sempre come il karma, ah

Trucco nero, forte sguardo da bambina

È quasi mattina, ma

Ti ipnotizza mentre parla, ah

Il suo nome è Marla

E tocchi cicatrici di quei tagli fatti per

guardarti dentro

Colpa dello specchio, colpa di un

commento

Colpa di un tradimento

E colpa di nessuno, tu sveglia sul letto

Da sola, per ore, con l’ansia e con la

sindrome dell’impostore

Ti si ghiaccia il cuore

L’estate se ne va di nuovo e porta via il

colore

Torni da dove vieni e non me l’hai mai

detto

Ma va bene lo stesso

Quando te l’ho chiesto hai detto:

“L’universo”

O no?

Ma se mi guardi così io poi mi sento

debole

Agli occhi del colpevole

Dopo di te, la calma, ah

Ma torni sempre come il karma, ah

Trucco nero, forte sguardo da bambina

È quasi mattina, ma

Ti ipnotizza mentre parla, ah

Il suo nome è Marla