Pinguini Tattici Nucleari, testo e significato di “Your Dog”

Pinguini Tattici Nucleari, Your Dog: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno dell’album Hello World (Epic / Sony Music Italy).

I Pinguini Tattici Nucleari tornano con Hello World: un viaggio di 15 brani che invita l’ascoltatore a mettersi “scomodo“, a lasciarsi coinvolgere, a essere pronto ad alzarsi per ballare, a sedersi per riflettere e a intraprendere un percorso caleidoscopico tra emozioni, esperienze e riflessioni.

Già disponibile sia in digitale che nei formati CD, CD autografato, LP picture, LP colorato e LP colorato autografato per Epic / Sony Music Italy, il disco vuole infatti regalare una nuova prospettiva, come sempre estremamente personale e sentita, sulla complessità del presente, ancora una volta attraverso gli occhi di una band.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI, “your dog”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Quando mi sono trasferito feci subito amicizia con una vicina che incontravo quasi ogni giorno. Era una signora molto anziana, con pochi amici e parenti. Anzi, a dire il vero, non l’ho mai vista in compagnia di nessuno, se non del suo cagnolino, che portava a spasso con una certa frequenza. Una sera, tornando a casa, trovai un’ambulanza fuori dal cancello e intuii subito che doveva essere per lei. Si dice che, quando ce ne andiamo, continuiamo a vivere nei ricordi di chi ci ha voluto bene. Io penso che nei ricordi di un cane risieda la parte migliore di noi”.

“your dog”: testo DEL BRANO

Riccardo Zanotti, Marco Paganelli, Giorgio Pesenti

Your dog has told me that

You’re feeling pretty sad

I know, I know, something’s got a hold on

you now

I gave your dog a kiss

Told him to bring it home

I hope, I hope, he won’t forget it, love

Quando tu m’hai lasciato da solo qui

Lì per lì, sono esploso tipo tnt

Con gli amici, con Dio, con i medici

Ed ho pianto il Tigri e l’Eufrate

Poco dopo è arrivata la fase B

Sentire il vuoto e riempirlo coi farmaci

Cadere apposta e vederti nei lividi

Per tornare a una vita normale

Ho preso il tuo cane, lo chiamo good boy

Pure se mi morde ancora

Volevo parlare a qualcuno di noi

Ma senza dire una parola

Sarà che essere capiti è sopravvalutato

Meglio esser compresi a volte

Il tuo cane ed io un po’ ci assomigliamo

Manchi a tutti due la notte

Your dog has told me that

You’re feeling pretty sad

I know, I know, something’s got a hold on

you now

I gave your dog a kiss

Told him to bring it home

I hope, I hope, he won’t forget it, love

Ho regalato il mio lutto a psicologi

La testa crolla e si chiude tra i gomiti

Il tempo passa, vuole dividerci

Ma c’è una luce che non va mai spenta

Sembra che i cani parlino con gli spiriti

Io non ci credo, è assurdo, figurati

Però tu vibri più forte di un theremin

E sembra quasi che un po’ il tuo ti senta

Tu digli soltanto che torni presto

Pure se il ricordo sfuma

Spero risponda, come gli ho chiesto

Che rimani la mia luna

Sarà che dormire tranquilli è sopravvalutato

Meglio stare svegli a volte

E se dormo è per una ragione soltanto:

Per incontrare te la notte

Your dog has told me that

You’re feeling pretty sad

I know, I know, something’s got a hold on

you now

I gave your dog a kiss

Told him to bring it home

I hope, I hope, he won’t forget it, love