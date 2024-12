Pinguini Tattici Nucleari, testo e significato di “Titoli di Coda”

Pinguini Tattici Nucleari, Titoli di Coda: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno dell’album Hello World (Epic / Sony Music Italy).

I Pinguini Tattici Nucleari tornano con Hello World: un viaggio di 15 brani che invita l’ascoltatore a mettersi “scomodo“, a lasciarsi coinvolgere, a essere pronto ad alzarsi per ballare, a sedersi per riflettere e a intraprendere un percorso caleidoscopico tra emozioni, esperienze e riflessioni.

Già disponibile sia in digitale che nei formati CD, CD autografato, LP picture, LP colorato e LP colorato autografato per Epic / Sony Music Italy, il disco vuole infatti regalare una nuova prospettiva, come sempre estremamente personale e sentita, sulla complessità del presente, ancora una volta attraverso gli occhi di una band.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI, “titoli di coda”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Titoli di coda è la conclusione del viaggio e qui tutto trova spazio, dai ringraziamenti alle rivendicazioni.

Iniziato con una voce singola, che si è fatta coro, il disco termina con un coro che si fa voce singola. L’obiettivo? Sottolineare l’idea di ciclicità che sta alla base dell’album.

Se compissimo un viaggio attorno al mondo, lungo la sua circonferenza, alla fine ci troveremmo nell’esatto punto da dove abbiamo incominciato.

Titoli di coda è dunque un saluto a tutte le persone che hanno “navigato” in questa tracklist, ma è anche un arrivederci: “ci rivediamo ai concerti“.

“titoli di coda”: testo DEL BRANO

Riccardo Zanotti, Marco Paganelli

Ringrazio il cielo

Perché mi ha fatto nascere incompleto

E le stelle non mi han dato ciò che cerco

Ma almeno mi evito la noia di esser pieno

Ma che bel viaggio

Sembrava il buio fosse di passaggio

Ed ho preso la tristezza sottogamba

Sbagliando, andava accompagnata sottobraccio

Sarà che quelli come me

Che non corrono veloce

Sanno superare tutto

Anche la fine delle cose

Ho scritto una canzone nuova

Per chi resta fino ai titoli di coda

Grazie a mia madre, a mio padre

Che in me non c’hanno mai creduto troppo

Da grande poi io ne ho capito il senso profondo:

Il talento deve avere il vento contro

E ringrazio chi mi fa compagnia

Che siano quattro stronzi o centomila

Che sia la musica a decidere chi deve andar via

E chi resta faccia un brindisi alla mia

Sarà che quelli come me

Che non corrono veloce

Sanno superare tutto

Anche la fine delle cose

Ho scritto una canzone nuova

Per chi resta fino ai titoli di coda

Sarà che quelli come me

Che non corrono veloce

Sanno superare tutto

Anche la fine delle cose

Ho scritto una canzone nuova

Per chi resta fino ai titoli di coda