Pinguini Tattici Nucleari, testo e significato di “Piccola Volpe”

Pinguini Tattici Nucleari, Piccola Volpe: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno dell’album Hello World (Epic / Sony Music Italy).

I Pinguini Tattici Nucleari tornano con Hello World: un viaggio di 15 brani che invita l’ascoltatore a mettersi “scomodo“, a lasciarsi coinvolgere, a essere pronto ad alzarsi per ballare, a sedersi per riflettere e a intraprendere un percorso caleidoscopico tra emozioni, esperienze e riflessioni.

Già disponibile sia in digitale che nei formati CD, CD autografato, LP picture, LP colorato e LP colorato autografato per Epic / Sony Music Italy, il disco vuole infatti regalare una nuova prospettiva, come sempre estremamente personale e sentita, sulla complessità del presente, ancora una volta attraverso gli occhi di una band.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI, “Piccola volpe”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Questo brano è una favola, una ninnananna, che – con un tono dolce e pacato – vuole spiegare cos’è il consenso.

“Con questa canzone intendo spiegare che il concetto di ‘addomesticamento’, legato alle relazioni, porta a grandi problematiche emotive e sociali. Sono figlio di una maestra elementare e non passa giorno senza che mia madre si lamenti del fatto che ai bambini non viene insegnata l’educazione all’affettività. Ho provato a dare il mio minuscolo contributo”.

“piccola volpe”: testo DEL BRANO

Riccardo Zanotti, Marco Paganelli, Giorgio Pesenti

Vai dove vuoi

Basta che vai

Piccola volpe

Un po’ borderline

Certo sei furba

Però io di più

Tu vai dove vuoi

Che vado dove vai tu

Mi hai raccontato

Di un uomo a metà

Voleva ingabbiarti e

Portarti in città

Pensava potessi

Riempirgli il destino

Ma tu sei una volpe

Mica un canarino

Io seguirò

Se lo vorrai

Le tracce nel bosco

Che mi lascerai

Ti ho preso un anello e

Ti ha fatto paura

Perché è una catena

Solo in miniatura

Si è fatta una certa

Non parliamo più

Ci diamo un addio

Senza darci del tu

Ma adesso ho capito

La lezione del giorno:

Amare una volpe

È non volerne il ritorno

Vai dove vuoi

Basta che vai

Piccola volpe

Un po’ borderline

Ci si vede presto

Nei sogni degli altri

Tu vai dove vuoi

Che non vengo a cercarti

Tu vai dove vuoi

Che non vengo a cercarti