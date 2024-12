Pinguini Tattici Nucleari, testo e significato di “Nevica”

Pinguini Tattici Nucleari, Nevica: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno dell’album Hello World (Epic / Sony Music Italy).

I Pinguini Tattici Nucleari tornano con Hello World: un viaggio di 15 brani che invita l’ascoltatore a mettersi “scomodo“, a lasciarsi coinvolgere, a essere pronto ad alzarsi per ballare, a sedersi per riflettere e a intraprendere un percorso caleidoscopico tra emozioni, esperienze e riflessioni.

Già disponibile sia in digitale che nei formati CD, CD autografato, LP picture, LP colorato e LP colorato autografato per Epic / Sony Music Italy, il disco vuole infatti regalare una nuova prospettiva, come sempre estremamente personale e sentita, sulla complessità del presente, ancora una volta attraverso gli occhi di una band.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI, “nevica”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Quando ero bambino e mi svegliavo, le mattine d’inverno speravo sempre di vedere la neve, affacciandomi alla finestra. Vengo dalla provincia bergamasca e lì, quando nevica, si chiudono un sacco di attività. L’idea di stare a casa da scuola mi elettrizzava, perché sembrava di ‘rubare un giorno alla vita’ per regalarlo a me stesso.

In fondo, vivere è una lotta fra il tempo che dedichi agli altri e quello che dedichi a te e, in una relazione, questo equilibrio viene spesso sconvolto. Tutti vorremmo un amore soleggiato, ma la verità è che spesso arriva la neve e, quando nevica, a volte vale la pena chiudere tutto e stare soli coi propri pensieri”.

“nevica”: testo DEL BRANO

Riccardo Zanotti, Marco Paganelli, Giorgio Pesenti

Invidio sempre chi fa il meteo in tele

Perché quando cade giù la neve

Chiude le strade, le scuole, gli uffici, le

chiese ed i bar

Mi pare un bel super potere

Spegnere il mondo quando mi conviene

Essere la voce che ti dice che oggi non

lavorerai ma

Ti cola il trucco sopra l’anima

E mi sembri meno magica

E ci chiediamo in un albergo:

A chi regalerai l’inverno?

Pezzi di vita di una vita fa

Tornano indietro come boomerang

Se chiudi gli occhi sembra una bugia

E quindi questa notte resti ancora mia

Tremo, so che non si torna indietro

Ma con te mi sento spento e tento di

guardare avanti un po’

Chiedo scusa per il tempo perso

Nevica ma è tutto aperto

In centro, sì ma io mi chiuderò

Invidio chi riesce a restare insieme

Dentro una vita che non gli appartiene

Ed io coglione che ancora chiamo il tuo

nome se qualcosa non va

Lasciare andare quando si vuol bene

Suona un po’ simile a lasciar cadere

Non siamo unici come la Vulović

Ed io non so volare, sai

Ti cola il trucco sopra l’anima

E mi sembri meno magica

Tiri la corda tipo bending

Perché dai più di ciò che prendi e

Me n’ero reso conto, ma

Son finito fuori tempo massimo

Però, se vuoi, si può

Ripartire da zero

Ripartire da noi due

Tremo, so che non si torna indietro

Ma con te mi sento spento e tento di

guardare avanti un po’

Chiedo scusa per il tempo perso

Nevica ma è tutto aperto

In centro, sì ma io mi chiuderò

Ti lascio una dedica

L’ultima mia previsione del tempo

Che qui fuori nevica

Però si sta meglio che dentro con te

Tremo, so che non si torna indietro

Ma con te mi sento spento e tento di

guardare avanti un po’

Chiedo scusa per il tempo perso

Nevica ma è tutto aperto

In centro, sì ma io mi chiuderò

Sì ma io chiuderò

Sì ma io chiuderò