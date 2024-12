Pinguini Tattici Nucleari, testo e significato di “Nativi Digitali”

Pinguini Tattici Nucleari, Nativi Digitali: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno dell’album Hello World (Epic / Sony Music Italy).

I Pinguini Tattici Nucleari tornano con Hello World: un viaggio di 15 brani che invita l’ascoltatore a mettersi “scomodo“, a lasciarsi coinvolgere, a essere pronto ad alzarsi per ballare, a sedersi per riflettere e a intraprendere un percorso caleidoscopico tra emozioni, esperienze e riflessioni.

Già disponibile sia in digitale che nei formati CD, CD autografato, LP picture, LP colorato e LP colorato autografato per Epic / Sony Music Italy, il disco vuole infatti regalare una nuova prospettiva, come sempre estremamente personale e sentita, sulla complessità del presente, ancora una volta attraverso gli occhi di una band.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI, “nativi digitali”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“L’idea che un giorno lontano macchine e uomini si scontrino in una vera e propria ‘guerra esistenziale’ da sempre affascina la scrittura fantascientifica. Il tema intriga anche me, anche se penso che non ci sarà mai alcun conflitto: è grazie alla pace che le macchine vinceranno la guerra. Ci sono attitudini intrinseche nell’animo umano, prima fra tutte la pigrizia, che rendono la gara persa in partenza.

Con Nativi Digitali mi sono immaginato un futuro distopico, dove solo uno sparuto gruppo di esseri umani riesce a sfuggire allo strapotere delle macchine, scegliendo di vivere in apposite riserve, lontane da algoritmi e codici”.

“nativi digitali”: testo DEL BRANO

Riccardo Zanotti, Marco Paganelli

Are you happy? I am

On and on

Iniziò tutto per curiosità

Una corsa all’oro in cui però si perse l’anima

Ci dimenticammo presto di essere animali

Per guarire i mali, per scoprirci uguali, ma

Dentro la mela c’era il seme del cianuro

Dalle finestre si vedeva solo buio

Un dubbio si fece strada tra la gente:

Ma se nel nuovo mondo non contassimo più

niente?

Il tramonto dell’uomo coincise

Con l’alba di una nuova era: era la fine

Le macchine ballavano sui corpi dei nemici

Che non erano morti, erano peggio: erano

pigri

L’automazione rese tutti più tranquilli

Le schede madri partorirono dei figli

Scoppiò una guerra, la peggiore

Travestita da pace

Travestita da amore

Mi alieno dall’umanità

Sono un nativo digitale

Per annaffiare i sogni aspetto il temporale

Ma com’è l’aria giù in città?

Si riesce ancora a respirare?

Ricordo quando stavo là e vivevo male

AI AI AI

Il primo turning point fu l’election day

Loro contro noi, han vinto per un frame

Andò al potere un codice chiamato

Hammurabi

Che ti leggeva le mani in cambio dei dati

Quando ogni dato fu preso

Ogni peccato espiato

Ogni futuro compreso

Ogni segreto spiato, divenne chiaro

Che l’uomo era un errore

Sembrava innocuo eppure

Il codice morse la mano del creatore

Se non li riesci a combattere allora unisciti a

loro

Tutti fecero questo tranne qualcuno fuori dal

coro

Nacque una religione, stava fuori dalle città

Prega un Dio che non si è mai visto a forma

di bug

– Rit –

I nativi digitali resistevano isolati

Elessero dei capi per guidare la tribù

Lottarono con forza e vennero decimati, poi

Distrussero dei server, però niente di più

Da allora hanno in gestione i casinò nelle

riserve e gli algoritmi li pagano bene

Per giocare col solo futuro che tiene duro

Perché fuori da lì ormai si può prevedere

tutto

– Rit –