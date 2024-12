Pinguini Tattici Nucleari, testo e significato di “Fuck You Vincenzo”

Pinguini Tattici Nucleari, Fuck You Vincenzo: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno dell’album Hello World (Epic / Sony Music Italy).

I Pinguini Tattici Nucleari tornano con Hello World: un viaggio di 15 brani che invita l’ascoltatore a mettersi “scomodo“, a lasciarsi coinvolgere, a essere pronto ad alzarsi per ballare, a sedersi per riflettere e a intraprendere un percorso caleidoscopico tra emozioni, esperienze e riflessioni.

Già disponibile sia in digitale che nei formati CD, CD autografato, LP picture, LP colorato e LP colorato autografato per Epic / Sony Music Italy, il disco vuole infatti regalare una nuova prospettiva, come sempre estremamente personale e sentita, sulla complessità del presente, ancora una volta attraverso gli occhi di una band.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI, “fuck you vincenzo”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Tutti noi abbiamo quell’amico che immancabilmente rovina ogni nostro tentativo di approccio al bar o in discoteca. È come se fosse stato messo lì dal destino, con il preciso intento di far andare male le cose. Fuck you Vincenzo è dedicata proprio a quell’amico a cui, per quanto possa essere imbarazzante, imbecille e inappropriato, vogliamo sempre e comunque bene”.

“fuck you vincenzo”: testo DEL BRANO

Riccardo Zanotti, Marco Paganelli, Giorgio Pesenti

M’hanno detto che Vincenzo

Dopo un brutto esaurimento

Ha mollato il posto a Goldman Sachs

Con la buonuscita ha

Svoltato la sua vita

Prega il Buddha

Ed ha ristrutturato un club

Io mi sento mezzo morto

Ma ha bisogno di supporto

Oggi è l’apertura e devo andare

Venti euro per l’entrata

Già mi puzza di ladrata

Per una cantina di Lambrate

Gente con lo spritz, gente con le Heets

Gente che neppure al funerale inviterei

Gente con l’agente

5k sennò niente story

Poi fra questi stronzi vedo lei

Fuck you, fuck you Vincenzo, fuck

Fuck you, fuck you Vincenzo, fuck

Quanti anni c’hai?

Dice: Quanti me ne dai?

Non saprei, ricordi Camera Café? No!

Non voglio sembrarle vecchio e

Le sussurro nell’orecchio

Una cit. di Call Me by Your Name

Mi racconta i suoi problemi

I suoi segreti, forse è brilla

O forse ha visto una scintilla

Chiusa nella mia pupilla

Vuoi portarmi in gita in una

Terra che è riuscita

In qualche modo a non finire

Nelle mappe?

Io Chiedo una bottiglia, ma arriva solo un

fiasco, perché viene Vincenzo a fare

l’Alfredo di Vasco

Uccide la serata, lei entra in rigor mortis, ti

faccio fare la fine

del Vincenzo di Fortis

Fuck you, fuck you Vincenzo, fuck

Fuck you, fuck you Vincenzo, fuck

Fu-fu-fu-fu-fu, Fu-fu-fu-fu-fuck you baby

Fuck you, fuck you Vincenzo, fuck

Fuck you, fuck you Vincenzo, fuck

Lui potrebbe parlar per anni

Lei sbadiglia, c’ha gli occhi stanchi

Quelli da depressione post-party

Quelli da non voglio più sposarti

Eppure io t’amavo giuro

Nel modo più vero e puro

Cioè come uno sconosciuto

Che ti ama dentro un buco

Di Lambrate,

Ma Vincenzo ha rotto la magia

E la prossima volta ti amerò

Da casa mia

Fuck you, fuck you Vincenzo, fuck

Fuck you, fuck you Vincenzo, fuck

Fu-fu-fu-fu-fu, Fu-fu-fu-fu-fuck you baby

Fuck you, fuck you Vincenzo, fuck

Fuck you, fuck you Vincenzo, fuck

Fu-fu-fu-fu-fu, Fu-fu-fu-fu-fuck you baby