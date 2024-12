Pinguini Tattici Nucleari, testo e significato di “Burnout”

Pinguini Tattici Nucleari, Burnout: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno dell’album Hello World (Epic / Sony Music Italy).

I Pinguini Tattici Nucleari tornano con Hello World: un viaggio di 15 brani che invita l’ascoltatore a mettersi “scomodo“, a lasciarsi coinvolgere, a essere pronto ad alzarsi per ballare, a sedersi per riflettere e a intraprendere un percorso caleidoscopico tra emozioni, esperienze e riflessioni.

Già disponibile sia in digitale che nei formati CD, CD autografato, LP picture, LP colorato e LP colorato autografato per Epic / Sony Music Italy, il disco vuole infatti regalare una nuova prospettiva, come sempre estremamente personale e sentita, sulla complessità del presente, ancora una volta attraverso gli occhi di una band.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI, “burnout”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Burnout affronta un tema particolare, ovvero lo stress derivante dalla mia professione. Negli ultimi tempi, tutti abbiamo letto le testimonianze di vari artisti che lamentano un costante stato di ansia e insicurezza dettato dalla competizione dei ‘numeri’. Questo porta ad un’alienazione ingombrante che inficia la creatività e, nei casi peggiori, può sfociare in una vera e propria depressione.

Non sono ingenuo: i numeri hanno la loro importanza, ma un numero non è per forza un valore. Una famosa frase di Andy Warhol recita: le persone si dovrebbero innamorare con gli occhi chiusi. Aggiungo che dovrebbero anche ascoltare musica nello stesso modo“.

“burnout”: testo DEL BRANO

Riccardo Zanotti, Marco Paganelli

Sempre il solito dannato Lunedì

La città si sveglia e va al lavoro

Sembra di essere formiche che sprecano le

vite

Fingendosi farfalle in volo

C’è chi dice c’est la vie, qualcuno let it be

Io preferisco chettedevodì

È che siamo diventati troppo cinici

Abbiamo il cuore in PVC

Ho puntato su un cavallo, è sempre l’ultimo

Si chiamava Bojack

Ho parlato con il diavolo nel traffico

Aveva la mia voce

Ho un cappellino adatto ad ogni situazione,

sono tattico

E oggi ho quello giusto per un altro attacco

di panico

Io volevo solo fare l’artista, non avere mille

burnout

E chi pensava che ci vuole un terapista,

pure per curare i soldout

Si aspettano di più, di più, di più ma non mi

va

Di raggiungere i miei KPI

Ignorando la felicità

Fottuto burnout

Vorrei la targa e non la fine di Tenco

Ormai sto diventando vecchio

Infatti mangio presto, ascolto il vento

E a volte do perfino ragione a Parenzo

I numeri non voglio farli io li do

Sono un re Mida solo all’incontrario

Quello che tocco tendo a rovinarlo però…

Io volevo solo fare l’artista, non avere mille

burnout

E chi pensava che ci vuole un terapista,

pure per curare i soldout

Si aspettano di più, di più, di più ma non mi

va

Di raggiungere i miei KPI

Ignorando la felicità

Fottuto burnout

Burnout, burnout

Burnout, burnout

Una canzone mi fa stare sveglio

Dice che i buoni non vincono mai

Sembra impossibile però è successo come

Le coppe vinte dall’Uruguay

Ed ogni lunedì mi tira un destro

Ed è l’ennesimo ultimo round

Ma la tua stella mi fa stare meglio

Dentro questo blackout

Io volevo solo fare l’artista, non avere mille

burnout

E chi pensava che ci vuole un terapista,

pure per curare i soldout

Si aspettano di più, di più, di più ma non mi

va

Di raggiungere i miei KPI

Ignorando la felicità

Fottuto burnout

Burnout, burnout

Burnout, burnout