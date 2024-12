Pinguini Tattici Nucleari, testo e significato di “Amaro”

Pinguini Tattici Nucleari, Amaro: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno dell’album Hello World (Epic / Sony Music Italy).

I Pinguini Tattici Nucleari tornano con Hello World: un viaggio di 15 brani che invita l’ascoltatore a mettersi “scomodo“, a lasciarsi coinvolgere, a essere pronto ad alzarsi per ballare, a sedersi per riflettere e a intraprendere un percorso caleidoscopico tra emozioni, esperienze e riflessioni.

Già disponibile sia in digitale che nei formati CD, CD autografato, LP picture, LP colorato e LP colorato autografato per Epic / Sony Music Italy, il disco vuole infatti regalare una nuova prospettiva, come sempre estremamente personale e sentita, sulla complessità del presente, ancora una volta attraverso gli occhi di una band.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI, “amaro”: SIGNIFICATO DEL BRANO

La parola “amaro” racchiude due parole: “amare” e “amato“. Insomma, è un dialogo costante tra il presente e il passato.

“Vicino alla mia vecchia scuola superiore c’è uno skatepark dove, da adolescenti, ci si andava a ‘imboscare’ la notte. Ogni tanto ci passo ancora davanti e mi tornano in mente alcune mie liaisons liceali, che sembravano dover durare per sempre, ma che, invece, si sono consumate nel giro di un’estate. Con il tempo impari a coglierne l’ironia: ogni per sempre è valido fino a che non finisce”.

“amaro”: testo DEL BRANO

Riccardo Zanotti, Marco Paganelli, Giorgio Pesenti

Imparerò a dormire qui da solo

A avere giorni storti e non dirtelo più

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro

Ma so che moriranno se non ci sei tu

Imparerò a non salire su certi treni

Perché perderne alcuni fa bene ai pensieri

Dirò dei no

A chi verrà dopo di te

E mi amerà ma nella tua ombra, baby

Che vuoi che dica ora?

Che potevamo essere una frase scritta

sopra le lenzuola? Ma dai

Mi servirà un amaro

Per far passare l’amaro in bocca

Ma basta che mi pensi quando fuori piove

So che sei lontana

Però non mi importa dove arriverò

Per farti compagnia

Io porto il vino ed un po’ di nostalgia

Noi che ci amavamo come due bibliotecari

Di notte scavalcando gli skatepark

abbandonati

Ora lo so

Ci penso mentre parti

Che dovrò imparare a disimpararti

Ci proverò a non cercare più i tuoi passi

Ma tu eri casa ovunque mi trovassi

Imparerò che è impossibile salvarsi

Per chi passa una vita ad autosabotarsi, io

Che vuoi che dica ora?

Che immaginavo avremmo litigato per

portare i bimbi a scuola? Ma dai

Mi servirà un amaro

Per far passare l’amaro in bocca

Ma basta che mi pensi quando fuori piove

So che sei lontana

Però non mi importa dove arriverò

Per farti compagnia

Io porto il vino ed un po’ di nostalgia

Noi che ci amavamo come due bibliotecari

Di notte scavalcando gli skatepark

abbandonati

Ora lo so

Ci penso mentre parti

Che dovrò imparare a disimpararti

Facciamo un brindisi al passato

Io non dimentico che mi hai salvato

Mi servirà una mano per starmene lontano

Non chiedermi se ti amo ancora

Mi servirà un amaro

Per far passar l’amaro in bocca

Ma basta che mi pensi quando fuori piove

So che sei lontana

Però non mi importa dove arriverò

Per farti compagnia

Io porto il vino ed un po’ di nostalgia

Noi che ci amavamo come due bibliotecari

Di notte scavalcando gli skatepark

abbandonati

Ora lo so

Ci penso mentre parti

Che dovrò imparare a disimpararti