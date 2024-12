Pinguini Tattici Nucleari, testo e significato di “Alieni”

Pinguini Tattici Nucleari, Alieni: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno dell’album Hello World (Epic / Sony Music Italy).

I Pinguini Tattici Nucleari tornano con Hello World: un viaggio di 15 brani che invita l’ascoltatore a mettersi “scomodo“, a lasciarsi coinvolgere, a essere pronto ad alzarsi per ballare, a sedersi per riflettere e a intraprendere un percorso caleidoscopico tra emozioni, esperienze e riflessioni.

Già disponibile sia in digitale che nei formati CD, CD autografato, LP picture, LP colorato e LP colorato autografato per Epic / Sony Music Italy, il disco vuole infatti regalare una nuova prospettiva, come sempre estremamente personale e sentita, sulla complessità del presente, ancora una volta attraverso gli occhi di una band.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI, “alieni”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Ci sono certe notti in cui alzo gli occhi al cielo e spero solo che arrivi qualche alieno per portarmi via da qui. Ad anni luce di distanza tutti i problemi, le sfide e le paranoie quotidiane sembrerebbero minuscole. Il mondo parrebbe un formicaio e i sensi di colpa di miliardi di persone perderebbero di significato. Tutti lavorerebbero per tutti. Vinceremmo e perderemmo insieme. Alieni parla di questo: scappare, magari anche solo con l’immaginazione, per riuscire a ridimensionare ogni cosa”.

“alieni”: testo DEL BRANO

Riccardo Zanotti, Marco Paganelli

Chissà dove si buttano tutti i sogni rotti

Lasciati ad annegare soli dentro l’età

Io volevo scoprire due Americhe e un’Australia

Però c’erano già

Ma poi mi sono accorto alzando al cielo gli occhi

Che c’erano un milione di pianeti

Più gente conosco

Più spero che un giorno

Arrivino gli alieni

A portarmi via

Vorrei il letto di morte dei cattolici

Per andare in paradiso al fotofinish io

Però dormo nel letto dei cattivi

Che non si son pentiti e si svegliano infelici

Ma non c’è una luce che mi porti da te

Che mi salvi da tutte le mie paranoie, lo sai

Gli alieni non arrivano mai

Ho lanciato aquiloni in un cielo nero

E forse ho sbagliato col senno di poi

Ma ora so che gli alieni esistono per davvero

Sono soltanto più umani di noi

Sono soltanto più umani di

Noi

Ma poi mi sono accorto alzando al cielo gli occhi

Che c’erano un milione di pianeti

Più gente conosco

Più spero che un giorno

Arrivino gli alieni