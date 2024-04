Michele Bravi, testo e significato di “Umorismo Italiano”

Michele Bravi, “Umorismo Italiano“: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno del concept album “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi” (EMI Records Italy / Universal Music Group – qui la nostra intervista).

Già disponibile in tutti i digital store e in formato fisico, il disco è liberamente ispirato agli scritti di Oliver Sacks ed è diviso in tre capitoli musicali: lo sguardo, l’immagine e l’iride.

Lo sguardo è cosa vorremmo vedere con gli altri. L’immagine è cosa vediamo degli altri. L’iride è cosa cerchiamo di non far vedere agli altri.

MICHELE BRAVI, “umorismo italiano”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Una parodia malinconica sulla dittatura della risata. Cosa succederebbe se fossimo noi i protagonisti di un qualche sipario grottesco e sguaiato?

Prodotta da Room9, “Umorismo Italiano” è una canzone che critica il macchiettismo dell’italianità e insieme evoca il folklore della banda in un labirinto di contraddizione artistica.

MICHELE BRAVI, “umorismo italiano”: testo DEL BRANO

Autori: Michele Bravi, Antonio Caputo, Marco Salvaderi, Kende, Lorenzo Santarelli

Immagina di stare dentro una commedia

E ridere di frasi demenziali e battute a caso

E ancora ridere

Fino a stare male

E non respirare

Le volte che vai fuori di testa

Sarebbe comica come sequenza

Io che ti parlo disperatamente

Delle nostre cose

In scena sembrerei solo un buffone

Immagina la sala con le luci spente

E prendere la vita meno seriamente

Farei battute sconce solo per questa volta

Attenti che stanotte il pubblico si diverta

E facciamo un po’ ridere

Senti come fanno ah ah ah

Ci piace fare i drammatici

Ma tutti fanno ah ah ah

Siamo più banali di quanto ammettiamo

Umorismo italiano

Che risate ah ah ah

Per favore non piangere

Senti come fanno ah ah ah

Siamo solo fenomeni

Ma tutti fanno ah ah ah

Siamo più scontati di quanto ammettiamo

Umorismo italiano

Che risate ah ah ah

(Ah Ah Ah Ah)

Gesticoliamo con le mani in maniera esagerata (Ah)

Ma che tormento questa maledetta dolce vita (Ah)

Immagina noi due a Cinecittà

A far gli attori dentro un film volgare con trama scontata

Pane, amore e malinconia

Meglio battere le mani insieme alla platea

Grottesco e popolare solo per questa volta

Direi la mia opinione anche se non richiesta

E facciamo un po’ ridere

Senti come fanno ah ah ah

Ci piace fare i drammatici

Ma tutti fanno ah ah ah

Siamo più banali di quanto ammettiamo

Umorismo italiano

Che risate ah ah ah

Per favore non piangere

Senti come fanno ah ah ah

Siamo solo fenomeni

Ma tutti fanno ah ah ah

Siamo più scontati di quanto ammettiamo

Umorismo italiano

Che risate ah ah ah

E facciamo un po’ ridere

Senti come fanno ah ah ah

Ci piace fare i drammatici

Ma tutti fanno ah ah ah

Siamo più banali di quanto ammettiamo

Umorismo italiano

Che risate ah ah ah

Per favore non piangere

Senti come fanno ah ah ah

Siamo solo fenomeni

Ma tutti fanno ah ah ah

Siamo più scontati di quanto ammettiamo

Umorismo italiano

Che risate ah ah ah