Michele Bravi, testo e significato di “Mal d’amore”

Michele Bravi, “Mal d’amore“: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno del concept album “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi” (EMI Records Italy / Universal Music Group – qui la nostra intervista).

Già disponibile in tutti i digital store e in formato fisico, il disco è liberamente ispirato agli scritti di Oliver Sacks ed è diviso in tre capitoli musicali: lo sguardo, l’immagine e l’iride.

Lo sguardo è cosa vorremmo vedere con gli altri. L’immagine è cosa vediamo degli altri. L’iride è cosa cerchiamo di non far vedere agli altri.

MICHELE BRAVI, “MAL D’AMORE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

La sottomissione diventa metafora di un vecchio modo di concepire l’amore, dove la libertà di chi si concede sembra possibile solo con la violenza di chi riceve la richiesta.

Prodotto da Duffy, il brano è un gioco caleidoscopico tra illusioni e peccato, tra cacciatore e preda, in cui il gusto vintage della melodia prova a mescolarsi a verbosità più ostinate e frenetiche.

MICHELE BRAVI, “MAL D’AMORE”: testo DEL BRANO

Autori: Michele Bravi, Antonio Caputo, Alessio Marullo

Stringimi sul tuo cuore

Come per dirmi che non c’è

Non c’è più mal d’amore

Qui con te

Ma tu adesso perdonami

Usami

Senza più un freno adesso

Abbracciami

Stringimi

Come se fosse un’illusione

Costante nel cuore

Come la preda

Per un cacciatore

Dicono che non conviene

Che si può bruciare

Con ali di cera volare nel sole

Vento di passione

E chiederti sempre di farmi più male

Ancora più male

Poi fammi ballare nella confusione

Voglio il tuo rumore

Ma te le immagini

Le notti in Africa

Sconvolti da qualche

Illusione ottica

E se il deserto ci sembra Paris

Con la tue labbra tu dissetami

Dicono

Fatale a volte è abbandonarsi

E poi dicono

Di non commettere peccato ma fingono

Se inconsapevolmente sognano di nuotare

Tra vizi e sapore

Ma tu adesso perdonami

Usami

Senza più un freno adesso

Abbracciami

Stringimi

Come per togliermi la sete

Costante d’amore

Fammi guarire

Da questa ossessione

Ma te le immagini

Le notti in Africa

Sconvolti da qualche

Illusione ottica

E se il deserto ci sembra Paris

Con la tua bocca tu respirami

Ma te le immagini

Le notti in Africa

Come in un’allucinazione isterica

E se il deserto ci sembra Paris

Con la tue labbra tu dissetami

Stringimi sul tuo cuore

Come per dirmi che non c’è

Non c’è più mal d’amore

Qui con te

Ma te le immagini

Le notti in Africa

Sconvolti da qualche

Illusione ottica

E se il deserto ci sembra Paris

Con la tua bocca tu respirami

Ma te le immagini

Le notti in Africa

Come in un’allucinazione isterica

E se il deserto ci sembra Paris

Con la tue labbra tu dissetami