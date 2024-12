Marracash, testo e significato di “Vittima”: ognuno di noi deve prendersi le proprie responsabilità

Marracash, VITTIMA: testo e significato della nona traccia contenuta nell’album È FINITA LA PACE, fuori dal 13 dicembre 2024 per Island Records / Universal Music Italia.

L’album è già da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in pre-order in versione fisica (cliccando qui) nei formati CD standard e vinile standard, in uscita il 24 gennaio 2025. In esclusiva, sullo shop Universal Music Italia ci sono anche il CD autografato, CD Deluxe, il vinile autografato e la Picture Disc.

Tutti i 13 pezzi del disco sono stati scritti da Fabio Rizzo (Marracash), per la musica da Alessandro Pulga e Stefano Tognini e prodotti da Marz e Zef, ad eccezione di CRASH, scritta per la musica anche da Alessandro Civitelli.

MARRACASH, “VITTIMA “: SIGNIFICATO DEL BRANO

VITTIMA è stato uno dei brani più complessi da scrivere e la difficoltà principale è derivata dal beat: pur avendo un grande potenziale, la produzione sembrava spingere verso un ritornello cantato, ma questo avrebbe rischiato di renderlo troppo pop e poco in linea con il suo stile. Il risultato finale è un brano che combina un sound classico e un rap incisivo, pur affrontando un argomento molto attuale e vicino all’interesse dell’artista.

Infatti, il testo racconta un mondo di vittime, in cui ci sentiamo tutti smarriti e feriti in profondità. Il sample di Puccini è di un’aria contenuta all’interno dell’opera in tre atti Madama Butterfly, il nome preciso del brano è Un bel dì vedremo eseguita da Mirella Freni, Wiener Philharmoniker ed Herbert von Karajan.

Per Marracash, il vittimismo diventa spesso un’alibi e una giustificazione: “io ho subìto quello che tu non hai subìto”. Tutti hanno un punto di partenza e nessuno di noi può e deve quantificare cosa è peggio e cosa e meglio, quindi dobbiamo prendersi le proprie responsabilità senza piangerci addosso o sui social o nascondersi nel vittimismo.

MARRACASH, “VITTIMA”: TESTO DEL BRANO

Quando mi arrendo al mio lato peggiore

Coltivo il risentimento, perpetuo il dolore

Mai stato vittima di nessuno a parte me stesso

Marracash, è un mondo di vittime

Senti

Se guardi indietro

Lo sai che non sei di vetro

Hai retto di peggio

Eppure temi di cedere sotto il peso

Che farai adesso? A chi darai la colpa?

Alla tua zona, agli istituti, a una famiglia storta?

Tu vuoi raccontarti

Che sei stato vittima

Che rispetto agli altri

La tua rabbia è più legittima

Quante volte hai pensato

Di farla pagare a tutti

Sei solo riuscito a farti pagare, non li hai distrutti

Nessuno credeva in te

Allora ci hai creduto troppo tu

Fino a identificarti in ciò che ti hanno tolto

Senza più cercare

Né confronto, né conforto

Sostituendo amore

Col controllo e con lo scontro

Pianti di sciacalli

Hanno qualcosa poi da vendere

Accogli i traumi

O cerca una scusa che è più semplice

Per ricascarci, per esser debole

Temi una cosa così tanto che la fai succedere

Le tue radici recidi

Da vittima

Se lo subisci e lo infliggi

Sei vittima

Tutti smarriti

Feriti in profondità

Chi lascia il passato

E chi non ce la fa

Non mi convinci ti esprimi

Da vittima

Questi vestiti cuciti

Da vittima

Se lo decidi

Ti pigli quello che verrà

Nessuno si prende responsabilità

La gente non possiede niente

Solo la dignità

Chi piange pubblicamente come fa?

Così arrivista

Che monetizza l’umiliazione

Ed altra gente triste

Che assiste così è migliore

Non fa per te

Che resti lì silente, resiliente

Nel tuo patologico

Bisogno di conferme

Di tenere strette le cose fino all’asfissia

Come se tutto stesse

Sempre per scivolarti via

È tutto in testa, hai i blocchi

Perché ancora ferma ai blocchi di partenza

Credi di meritarti questa merda, una sentenza

Temi il dolore poi ti affezioni è dipendenza

Se non perdoni loro

Non perdonerai te stessa

Quindi cambia!

Perché lo sai che piangere

Non è abbastanza

Non è sul serio

Se ti lascia intatta

Il sangue è più denso

Dell’acqua e macchia

Le tue radici recidi

Da vittima

Se lo subisci e lo infliggi

Sei vittima

Tutti smarriti

Feriti in profondità

Chi lascia il passato

E chi non ce la fa

Non mi convinci ti esprimi

Da vittima

Questi vestiti cuciti

Da vittima

Se lo decidi

Ti pigli quello che verrà

Nessuno si prende responsabilità

Il male che hai subito

E hai fatto a tua volta

Puoi liberartene se vuoi

Credo…

Le tue radici recidi

Da vittima

Se lo subisci e lo infliggi

Sei vittima

Tutti smarriti

Feriti in profondità

Chi lascia il passato

E chi non ce la fa

Non mi convinci ti esprimi

Da vittima

Questi vestiti cuciti

Da vittima

Se lo decidi

Ti pigli quello che verrà

Nessuno si prende responsabilità