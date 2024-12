Marracash, testo e significato di “Troi*”, la volontà dell’artista di utilizzare questo termine su sé stesso

Marracash, TROI*: testo e significato della decima traccia contenuta nell’album È FINITA LA PACE, fuori dal 13 dicembre 2024 per Island Records / Universal Music Italia.

L’album è già da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in pre-order in versione fisica (cliccando qui) nei formati CD standard e vinile standard, in uscita il 24 gennaio 2025. In esclusiva, sullo shop Universal Music Italia ci sono anche il CD autografato, CD Deluxe, il vinile autografato e la Picture Disc.

Tutti i 13 pezzi del disco sono stati scritti da Fabio Rizzo (Marracash), per la musica da Alessandro Pulga e Stefano Tognini e prodotti da Marz e Zef, ad eccezione di CRASH, scritta per la musica anche da Alessandro Civitelli.

MARRACASH, “TROI* “: SIGNIFICATO DEL BRANO

Nonostante il titolo possa suscitare immediatamente reazioni forti, TROI* – primo capitolo della trilogia delle relazioni che seguono anche nei due brani successivi – racconta una riflessione personale di Marracash e il termine utilizzato è riferito a se stesso.

Su una base club, creata da Marz e Zef, l’artista ha voluto dare una prospettiva nuova. La linea di fondo è che i termini maschili “playboy, Casanova e Dongiovanni” hanno sempre e comunque un’accezione positiva, a differenza di troi* e quindi, per la prima volta, è un uomo a confrontarsi con questa parola. Si cerca di dire qualcosa di autentico, di parlare anche dell’uomo in modo inedito e diretto.

MARRACASH, “TROI*”: TESTO DEL BRANO

Mi sgancio al volo

Se ti accolli, love bombing

Vuole vedermi

Tutti i giorni, binge watching

Sono convinto

Che il problema sia la possessione

Cerco di essere caldo

E distante come il sole

Situationship, poliamore, è il mio caso

Non crescono bene due alberi

In un solo vaso, sfaso

In più l’algoritmo propone

A getto continuo

Cupido mi trafigge

Più di San Sebastiano

Donne che si appiccicano

Come carta moschicida,

Faccio sempre un incubo

Sanno il domicilio

Fanno un maschicidio d’impeto

In realtà le attraggo

Perché sono un uomo libero

Però non le biasimo

Mi nascesse un maschio, lo strangolo

Ora ho solo donne al mio angolo

Donne che mi imbambolano

Donne con le palle con cui parlo, bro

Al mio funerale

Solo donne che mi piangono

Non trovo come dire

Un termine maschile

Troi* troi*

Con quante vado a letto

Mi piace il sesso

Sono troi*

Troi*

Cercarmi il viso più hot

Cercarmi il culo più tondo

(bubble butt, bubble butt)

Ormai sono single da un po’

Cent’anni come a Macondo

La Britney di Give Me More

The Substance con Demi Moore e

Il feed, i reel con gli squat

Whatsapp alle tre di notte

Perché ogni donna che becco

Non riesco a non pensare

A come sarebbe a letto?

Sospetto ogni uomo fa questo

Forse sono solo l’unico qui a essere onesto

Dire playboy

Non sarebbe lo stesso

Casanova, Dongiovanni,

Troi* lo rende meglio

Ok non è amore di certo però

Siamo due persone non è mai solo sesso

Non trovo come dire

Un termine maschile, troi* troi*

Con quante vado a letto

Mi piace il sesso sono

Troi* Troi*

Troi* Troi*

Troi* Troi*

Che si fotta l’equilibrio

Muoia la stabilità,

La sposa, l’unione

La noia, l’amore

Meglio cedere all’istinto,

L’attrazione chimica,

La pelle, l’odore

La voglia, l’amore

Sempre

Non trovo come dire

Un termine gentile, troi* troi*

Con quante vado a letto

Mi piace il sesso sono

Troi* troi*

Troi* troi*

Troi* troi*