Marracash, testo e significato di “Lei”, un brano sulle difficoltà nel vivere le relazioni a causa della società in cui viviamo

Marracash, LEI: testo e significato della dodicesima traccia contenuta nell’album È FINITA LA PACE, fuori dal 13 dicembre 2024 per Island Records / Universal Music Italia.

L’album è già da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in pre-order in versione fisica (cliccando qui) nei formati CD standard e vinile standard, in uscita il 24 gennaio 2025. In esclusiva, sullo shop Universal Music Italia ci sono anche il CD autografato, CD Deluxe, il vinile autografato e la Picture Disc.

Tutti i 13 pezzi del disco sono stati scritti da Fabio Rizzo (Marracash), per la musica da Alessandro Pulga e Stefano Tognini e prodotti da Marz e Zef, ad eccezione di CRASH, scritta per la musica anche da Alessandro Civitelli.

MARRACASH, “LEI “: SIGNIFICATO DEL BRANO

LEI non si limita a concludere il racconto dei due brani precedenti sulla trilogia delle relazioni, ma rappresenta anche la chiusura di un discorso iniziato con Persona e con Niente canzoni d’amore.

Si racconta la difficoltà nel vivere delle relazioni continuative e l’incongruenza tra il sogno che hanno venduto a tutti di doversi completare con un’anima gemella e la realtà delle cose a cui consegue l’accettazione di poter vivere le relazioni per quello che sono e che durano, senza che sia un problema.

MARRACASH, “LEI”: TESTO DEL BRANO

Lei è nature, non rifatta

morbidissime labbra, ambra

Lei mi incolla se parla

Non vuol farmi da mamma o balia

sceglie come esser bella

Se ne fotte di Kylie e Kendall

Lei ha già fatto una guerra

Senza arrendersi mai a sé stessa

Lei non crede all’oroscopo

Non vuole attenzioni che costano

E io cado sul morbido

Se mi vuole le sue mani mi mordono

Io e lei nel vuoto cosmico

X ray vedo dentro l’involucro

Mi piacciono di lei le cose che non conosco

Mi piacciono di lei e…

Ora che dovrei darle un nome

Poi perché una costellazione che svanisce all’alba

Uhhhh

lei è chissà dove

(Non credo che esista, non credo che esista)

Uhhhh

una tra un milione ci sarà

Come me (Non credo che esista)

Che non vuole prove, poi perché? (Non credo che esista)

Ogni relazione si conferma all’alba

Lei non vuole le faccia

Né da padre né pappa, graffia

Niente mode ha il suo gusto

Sa che il lusso è un gioco, un guscio

Ama il sesso ed è sporca

Senza il senso di colpa, scotta

Gode ad avermi attorno

Non ne ha mica bisogno, in fondo

non è mia e non sono suo

Ma quando siamo insieme siamo solo noi

Emorragia, lacrime fluo

Cercare di alleviare il male come puoi

Quello che facciamo non è un contenuto

Privo di emozioni tutto è contenuto

Non ha rinunciato alla sua fantasia

Butta fuori senza strategia

Ora che

Avrei la certezza

(Non credo che esista)

Poi perché?

Lei è come una festa

Che finisce all’alba

Uhhhh

Lei è chissà come

(Non credo che esista, non credo che esista)

Uhhhh

Una tra un milione ci sarà

Una che

(Non credo che esista)

Non vuol darmi un nome

Poi perché?

(Non credo che esista)

Ogni relazione ricomincia all’alba

Uhhh sogno di un amore

Uhh così forte che sopravvivrà

Anche a sé (non credo che esista)

Alla sua conclusione

Se non c’è (non credo che esista)

Me ne farò una ragione

E all’alba svanirà

Lei

Mai una che ho detto “è lei!”

Di meno non accetterei

Non credo il problema sia in lei

Non credo che esista

Lei, mai una che ho detto “è lei!”

Di meno non accetterei

Non credo il problema sia in lei

Non credo che sia un problema

No, non credo sarà un problema

Oh no, non vedo

Dov’è il problema, boh

Non credo sarà un problema

Non credo che esista