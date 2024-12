Marracash, testo e significato di “Happy End”, il brano culmine della trilogia e la sua vittoria personale

Marracash, HAPPY END: testo e significato della tredicesima e ultima traccia contenuta nell’album È FINITA LA PACE, fuori dal 13 dicembre 2024 per Island Records / Universal Music Italia.

L’album è già da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in pre-order in versione fisica (cliccando qui) nei formati CD standard e vinile standard, in uscita il 24 gennaio 2025. In esclusiva, sullo shop Universal Music Italia ci sono anche il CD autografato, CD Deluxe, il vinile autografato e la Picture Disc.

Tutti i 13 pezzi del disco sono stati scritti da Fabio Rizzo (Marracash), per la musica da Alessandro Pulga e Stefano Tognini e prodotti da Marz e Zef, ad eccezione di CRASH, scritta per la musica anche da Alessandro Civitelli.

MARRACASH, “HAPPY END “: SIGNIFICATO DEL BRANO

HAPPY END chiude il disco ma anche il viaggio iniziato nel 2019 con Persona. Incarna la vittoria personale e personalizzata di Marracash ed è il culmine della trilogia rappresentata, appunto, dagli ultimi tre dischi di cui È finita la pace è il capitolo conclusivo.

Se si dovesse trovare un messaggio che riassume i tre album è proprio il fatto che esiste e bisogna cercare un modo proprio e personale di stare bene e che non esiste una felicità o un successo uguale per tutti. Questo è ciò che va inseguito nella nostra unica vita, piuttosto che un modello imposto o copiato da altri.

Nella ciclicità del tutto, una pace finisce, ma una pace nuova ricomincia proprio attraverso l’accettazione e consapevolezza di ciò che si è. Il disco è un manifesto di questo concetto portato all’estremo, lo è per tutte le scelte compiute a partire da quella di essere solo nell’album. Qui il cerchio si chiude.

MARRACASH, “happy end”: TESTO DEL BRANO

E alla fine…

E alla fine un happy end, mmmmmmmm

E alla fine un happy end, mmmmmmmm

La vittoria è personale solo quando è personalizzata

Con Persona finisce la pace, sono la vittoria impersonificata

Io dal fango esco profumato ora agiato però mai adagiato

Cosa cambia tra crimine e stato? È che solo il primo è organizzato

Piccoli step vedo che copiano in ogni dettaglio

Victory lap, se non mi sono distrutto da solo allora nessuno può farlo

Featuring, guest, non ne ho bisogno bro, il disco lo carrio da me

Tutto il mio team ha fatto il grano restando al mio fianco

Senza di te, caro J.P.

ho la map sulla back come Prison Break

C’era un piano, piano piano sono primo in rank

Ogni ex, ogni test, ogni amico, thanks

Ogni stop, ogni down, quante battaglie perse

E alla fine un happy end, mmmmmmmm

E alla fine un happy end, mmmmmmmm

Ed è stato un viaggio ma l’ho fatto come andava a me

Mi godo il paesaggio che ho ritratto e cazzo, sembra un Monet

Ho una gioia che si scioglie in lacrime in ‘sta track solo bolle nel calice

Mi travolge ed è folle combatterle, come le onde più grosse le zattere

Ogni canzone è enorme, megattere la risposta alle norme è fregartene

Con la musica è seria la storia, ma per te è una troia da mettere a battere

Era dura quaggiù, vuoi insegnarmelo tu

Che hai imparato un po’ a vivere da YouTube?

Ho tentato le cure, le maniere dure, ora ti lascio perdere, perdi pure

Se sparisco rimango d’un pezzo appaio per cortesia di me stesso

Nell’istante in cui ho fatto l’onesto

Poi è stato il momento in cui ho avuto successo, sì

E alla fine un happy end, mmmmmmm

E alla fine un happy end, mmmmmmm

Ed è stato un viaggio ma l’ho fatto come andava a me

Mi godo il paesaggio che ho ritratto e cazzo, sembra un Monet

E siamo arrivati qui, io ho finito di scrivere il disco

Tu stai finendo di ascoltarlo, la mia pace sta per finire

Questa bolla sta per scoppiare, stiamo entrambi per tornare alla realtà

Alle ipocrisie, alle maschere ma dopo la crisi e gli scontri

So chi sono e cosa voglio e che l’unico modo giusto è il tuo

Non esiste altra vittoria che essere sé stessi

Non esiste altro modo di essere sé stessi se non scegliere

È finita la pace, l’accondiscendenza. C’è una nuova pace

La consapevolezza, Fabio e Marracash

E alla fine un happy end