Marracash, testo e significato di “Gli sbandati hanno perso”, con il quale si rivolge alla sua generazione

Marracash, GLI SBANDATI HANNO PERSO: testo e significato della terza traccia contenuta nell’album È FINITA LA PACE, fuori dal 13 dicembre 2024 per Island Records / Universal Music Italia.

L’album è già da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in pre-order in versione fisica (cliccando qui) nei formati CD standard e vinile standard, in uscita il 24 gennaio 2025. In esclusiva, sullo shop Universal Music Italia ci sono anche il CD autografato, CD Deluxe, il vinile autografato e la Picture Disc.

Tutti i 13 pezzi del disco sono stati scritti da Fabio Rizzo (Marracash), per la musica da Alessandro Pulga e Stefano Tognini e prodotti da Marz e Zef, ad eccezione di CRASH, scritta per la musica anche da Alessandro Civitelli.

MARRACASH, “GLI SBANDATI HANNO PERSO “: SIGNIFICATO DEL BRANO

GLI SBANDATI HANNO PERSO è il primo pezzo del disco che Marracash ha scritto e lo commenta così: «È un brano a cui sono molto affezionato perché sento molto mio». L’artista ha scelto di utilizzare una parola un po’ desueta come “sbandati” perché, con questo brano, si rivolge direttamente alla sua generazione: una generazione alternativa, che oggi appare schiacciata dal mondo moderno e che, come racconta nel testo, in un certo senso ha perso.

Il titolo è ispirato anche a una scena del film “Il Grande Lebowski”, diretto dai fratelli Coen, in cui il Big Lebowski grida questa frase a Drugo Lebowski mentre lo caccia dall’ufficio.

MARRACASH, “GLI SBANDATI HANNO PERSO”: TESTO DEL BRANO

Il cielo brucia certe sere

Impulsi svuotano le chiese

Chi dice in giro che sta bene, ma

Soltanto non lo fa vedere

Chi si ubriaca di lavoro

Chi torna e prende un altro volo

Chi è prigioniero del suo ruolo

Vuole essere nuovo di nuovo

Chi è dentro in una coppia a vita e poi

Invece fa la doppia vita

Chi tira avanti e somatizza,

Eroi a cui star soli terrorizza

Chi è un po’ che ormai non si innamora

Chi lo voleva e ora lo odia

Chi fa i reati dopo scuola, sì

Per essere almeno qualcosa

Chissà come andrà

Solo a me sembra che

Tutti quelli che conosco

In fondo sono fuori di testa

Come se una guerra l’abbiamo già persa

Come in un Grand Prix

Non ci fermiamo mai

Mai, mai, mai

A chi chiederà ‘come va’ digli che

Avevamo solamente

Il sogno di una vita diversa

Tanto noi la pace l’abbiamo già persa

Ci piace così

Tutti pieni di guai

Guai, guai, guai

C’è chi non vive senza un leader

Chi non è capace di obbedire

E c’è chi vuole avere un dio

Chi invece lo vuole maledire

Chi la fa grossa ed emigra

C’è chi si imbosca, eremita

Chi ha calpestato una mina

Chi cucirà la ferita?

Chi crede nei governi

Chi invoca i manganelli

Chi crede nelle merci e il denaro

Chi ha troppa melanina

Chi è troppo meloniano

Chi mette tutti i soldi nel naso

Chi ha perso qualche pezzo del puzzle

Farmaci per l’anima, Lexotan, Tavor

Il fuoco che hai appiccato si è placato

Pure criticare è criticato

Chissà come andrà

Solo a me sembra che

Tutti quelli che conosco

In fondo sono fuori di testa

Come se una guerra l’abbiamo già persa

Come in un Grand Prix

Non ci fermiamo mai

Mai, mai, mai

A chi chiederà ‘come va’ digli che

Avevamo solamente

Il sogno di una vita diversa

Tanto noi la pace l’abbiamo già persa

Ci piace così

Tutti pieni di guai

Guai, guai, guai

E vedi quelle facce in centro

Farsi andare bene questo e quello

E i giovani ribelli adesso fanno danze

Attorno a un fuoco spento

Come una foglia nel vento

Qual è la soglia che accetto

Dov’è la voglia di un tempo?

Fra’ gli sbandati hanno perso

Chissà come andrà

Solo a me sembra che

Tutti quelli che conosco

In fondo sono fuori di testa

Sparano in città

Come fossimo in Texas

Siamo ancora qui

E non ci fermiamo mai

Mai, mai, mai

A chi chiederà come va digli che

Avevamo solamente il sogno

Di una vita diversa

Tanto noi la pace l’abbiamo già persa

Ci piace così

Tutti pieni di guai

Guai, guai, guai

Guai