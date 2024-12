Marracash, testo e significato di “Detox / Rehab”, una sorta di seconda ripartenza dell’album

Marracash, DETOX / REHAB: testo e significato della quinta traccia contenuta nell’album È FINITA LA PACE, fuori dal 13 dicembre 2024 per Island Records / Universal Music Italia.

L’album è già da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in pre-order in versione fisica (cliccando qui) nei formati CD standard e vinile standard, in uscita il 24 gennaio 2025. In esclusiva, sullo shop Universal Music Italia ci sono anche il CD autografato, CD Deluxe, il vinile autografato e la Picture Disc.

Tutti i 13 pezzi del disco sono stati scritti da Fabio Rizzo (Marracash), per la musica da Alessandro Pulga e Stefano Tognini e prodotti da Marz e Zef, ad eccezione di CRASH, scritta per la musica anche da Alessandro Civitelli.

MARRACASH, “DETOX / REHAB “: SIGNIFICATO DEL BRANO

DETOX / REHAB segna una sorta di seconda ripartenza dell’album. Dopo i primi quattro pezzi, che rappresentano una chiara dichiarazione di intenti, si apre quella che l’artista considera la vera novità del disco: la capacità di proporre un’alternativa.

Il pezzo nasce in un momento complesso per Marracash, quando aveva iniziato un percorso di terapia per cercare di smettere di assumere sonniferi, una sfida tutt’altro che semplice. Questa fase è quindi coincisa con una pausa dal lavoro e con un periodo di isolamento, durante il quale l’artista ha scelto di disintossicarsi anche dalle influenze negative, dai social network e dall’aspetto più tossico del proprio lavoro. Il brano racconta di quel momento, di questa personale “bolla” in cui è nato l’intero album.

MARRACASH, “DETOX / REHAB”: TESTO DEL BRANO

Che ne so cosa perderò, ho la mia bolla

Tornerò quando sentirò che ha la mia forma

Sono agitato come Simba, è nel mio genoma

Due sonniferi ed un Rivotril sembravano due g. di coca

La mia testa va da sola, se la taglio

So che le uscirebbero le zampe come un ragno

Mi sto disintossicando, prendo le medicine

Per smettere con le altre medicine, mi prescrive

Giornate tutte uguali ed infinite

ma alla fine mi dà una bella scusa per sparire

Scoppi il mondo! Ti giuro vedo un altro meme e sbocco

Il pusher che mi scrive per sapere tutto a posto

Ghosto donne a cui non ho mai più risposto

Scrivo il disco chiuso un altro agosto

Via da carrozzoni, stupidi e contagiosi

Dai numeri e dal gossip

Nemmeno un uomo intero se li sommi

Sfilate, eventi, show, party privati

Si passa molto tempo a fingersi interessati

Cronica, avevo una fame cronica

Cercavo una pace chimica

Stai nel qui e ora!

Stai nel qui e ora!

Detox, rehab, confusione

Dentro di me cerco prove

Di un portale, di un tunnel di ingresso

Ascoltare un po’ quello che sento

Per riprendermi quello che ho perso

Me stesso, detox rehab, immersione

Penso al perché delle cose

E non stavo così bene da un pezzo

Non cercarmi sto in un altro universo

Un pianeta in cui mi sono perso

Me stesso

Mi sveglio alle sette

E faccio le ranked a Tekken

Rollo mentre scorro nei DM,

Suppliche e richieste

Non rispondo mai

Come un dio indifferente

Troppa merda mi occupa la mente

Tra le dipendenze

Quell’affettiva è la più infettiva

Devo convincermi che sei morta

Anche se sei viva

Ed ora che la vedo in prospettiva

C’è del bello nella disciplina

Cazzo c’ho ho il rigetto

È come se ho 20 anni

Da 30 anni, a intossicarmi

Ho iniziato presto

Feat che non faccio

E live che diserto

Penso a quando questo finirà

E dovrò rimettermi l’elmetto

Ributtarmi in mezzo

Il mestiere

Torneranno droghe e troie

Che ci vanno assieme

Per reggere le pare

E per piacere poi

A chi non ti piace

Per vincere la guerra

Devi perdere la pace

Cronica, avevo una fame cronica

Cercavo una pace chimica

Stai nel qui e ora!

Stai nel qui e ora!

Detox, rehab, confusione

Dentro di me cerco prove

Di un portale, di un tunnel di ingresso

Ascoltare un po’ quello che sento

Per riprendermi quello che ho perso

Me stesso,

Detox rehab, immersione

Penso al perché delle cose

E non stavo così bene da un pezzo

Non cercarmi sto in un altro universo

Un pianeta in cui mi sono perso

Me stesso

Quando smetterò di smettere…

Quando smetterò di smettere…

Stai nel qui e ora!

Stai nel qui e ora!

Quando smetterò di smettere…

Quando smetterò di smettere…

Stai nel qui e ora!

Stai nel qui e ora!